Акции дня: бумаги «Русала» торговались лучше рынка

Акции алюминиевой компании «Русал», которая входит в металлургический сектор En+ Group, вышли в лидеры торгов на Мосбирже в пятницу, 19 марта. За день бумаги подорожали на +2,99% до 46,63 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам компании возник на фоне ожидания решения по дивидендам. Ранее в четверг сообщалось, что решение по дивидендам совет директоров компании может принять в июле. Также привлекательности бумагам добавляла растущая цена на алюминий (+2,53% до 2272 долларов).

В среду компания представила итоги за 2020 год по МСФО. Выручка снизилась на -11,8% до 8,56 млрд долларов, прибыль упала на -20,9% до 759 млн долларов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,84% до 3475,26 пунктов. Индекс РТС снизился на +0,99% до 1474,05 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:10 мск составила 64,73 долларов за баррель (+2,29%). Российская валюта укреплялась – 74,18 рубля за доллар.