Байден не ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос корреспондента о возможном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщают РИА «Новости». Вопрос о поддержке предложения Путина поговорить выкрикнул один из журналистов после выступления Байдена на тему коронавируса. Представитель СМИ хотел узнать, согласен ли американский руководитель на диалог, однако, Байден не ответил и вышел из зала с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее Байден в ходе интервью телеканалу АВС назвал российского президента Владимира Путина «убийцей», а также предупредил о новых санкциях в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 года. В частности Байден сообщил, что в январе текущего года в ходе телефонного разговора с Путиным заявил ему, что заставит «заплатить» при получении доказательств о вмешательстве в выборы.

17 марта американский Минторг на своем сайте сообщил о вводе новых санкций в отношении России, касающихся реэкспорта оружия и военных технологий, в том числе связанных с химическим и биологическим оружием.

