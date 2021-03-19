Бывший посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства

Президент Белоруссии, председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко освободил Григорий Рапота от должности госсекретаря Союзного государства и назначил на нее Дмитрия Мезенцева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

«Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 «О государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева», – сообщает пресс-служба Лукашенко.

Сегодня, 19 марта, президент России Владимир Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии.