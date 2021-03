Диетолог раскритиковала ограничения в питании, как средство для похудания

Сами по себе диеты являются неэффективным средством, заявила американский диетолог Кэти Хоттел. Она также дала советы желающим похудеть, пишет издание In The Know. Хоттел призналась, что ненавидит диеты и всякие ограничения в питании, но ничего не имеет против похудения. По ее мнению для избавления от лишних килограмм не следует мучиться и ограничивать себя в еде, поскольку у сбалансированной модели питания существует серьезный недостаток.

«Она не рассматривает вас как человека с эмоциями, привычками и образом действий, кого-то, кто хочет жить счастливо», - считает диетолог. Она посоветовала относиться к питанию, как к источнику энергии, а не считать его чем-то, «что нужно ограничивать». По мнению Хотелл, еда должна приносить положительные эмоции, а также помогать бороться со стрессом. Тот же подход необходимо применять и к физической активности, а именно не нужно заставлять себя заниматься тем видом спорта, который не нравиться, резюмировала врач.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол посоветовала для снижения веса без голодных диет просто пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение блюдам, богатым белком и жиром, дополнив их овощами.