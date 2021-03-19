Доктор Мясников рассказал, какие коронавирусные ограничения могут снять в России к лету

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказала, какие ограничения, ранее введённые в нашей стране из-за COVID-19, могут быть сняты к лету.

По словам специалиста, в первую очередь послабления коснутся работы кинотеатров и ресторанов. При этом он отметил, что если сравнивать эпидемиологическую ситуацию в РФ с тем, что сейчас происходит в мире, то у нас уже сейчас почти нет никаких серьёзных ограничений, передаёт РИА Новости.

«По сравнению с остальным миром, тем более с Европой и США, я у нас вообще сейчас никаких ограничений не вижу», – отметил он.

Доктор Мясников также отметил, что не сомневается, что жизнь внутри России постепенно вернётся в нормальное русло, но для этого надо защитить группы риска с помощью вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 699 случаев. Нарастающим итогом в стране выявлено за всё время эпидемии 4 437 938 случаев COVID-19 (+0,22% за минувшие сутки).

Число безвозвратных потерь достигло 94 267 умерших, из них скончались от инфекции за последние 24 часа 443 пациента. Успешно перебороли заболевание 4 049 373 россиян, из которых выписаны за сутки 12 337 человек. Число новых случаев коронавируса держится на уровне 9 тыс., заболевших в сутки, вторую неделю подряд. В среду было выявлено 8 998 заражений.

На первом месте среди регионов РФ по заболеваемости продолжает оставаться Москва. В столице зафиксировали 1 809 новых случаев COVID-19, 51 человек скончался, 1 902 пациента выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+921), на третьем – Московская область (+605). В пятёрке также Нижегородская область (+348) и Ростовская область (+242). Наименьший прирост зарегистрирован в Чукотском АО (+3), в Еврейской АО (+2) и в Ненецком АО (+1).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США с показателем более 29 млн случаев, далее следуют Бразилия (свыше 11,7 млн) и Индия (более 11,5 млн). Всего в мире выявлено более 121 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.