Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID в России

В ситуации с коронавирусом в России четко прослеживается тенденция на снижение заболеваемости, начиная с конца прошлого года, рассказала РИА Новости врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч», - рассказала эксперт. Она отметила, что тенденция к стабилизации начала просматриваться еще в конце декабря прошлого года, когда началось снижение заболеваемости.

По мнению Пшеничной, к такому результату привел ряд факторов, среди которых начало вакцинации, соблюдение мер предосторожности, приобретение коллективного иммунитета населением естественным путем.

Ранее Пшеничная рассказала, что весной вполне возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, однако, при продолжающейся вакцинации населения к концу весны можно ожидать спада заболеваемости.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 4,42 млн заболевших коронавирусом. Скончались в общей сложности от инфекции 93 824, из которых 460 человек умерли за последние сутки. Поправились 4,03 млн пациентов, в том числе 12 061 пациентов выписаны из российских больниц за последние сутки.