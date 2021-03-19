Эльвира Набиуллина: «Надо начинать уже сейчас»

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение, которое с осторожностью предсказывали эксперты и с напряжением ждали на финансовом рынке – ключевая ставка повышена на 0,25 п.п. до 4,5%, и это первое решение ЦБ с 2018 года по ужесточению днежно-кредитной политики. Мало того, регулятор допускает и дальнейшее повышение ставки в ближайшем будущем.

На пресс-конференции, последовавшей за заседанием Совета директоров ЦБ, глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что рассматривались все три варианта – и повышение ставки, и ее сохранение, и понижение, но принятое в результате обсуждения решения она считает единственно верным.

«Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике (с ключевой ставкой в 5-6% - “Эксперт”) надо начинать уже сейчас, время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся, это отдалит инфляцию от цели еще больше, и в итоге потребуется более существенное повышение ставки в будущем», — сказала Набиуллина.

«Перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе "сохранить нельзя повысить", запятую сегодня мы поставили в правильном месте», — подчеркнула она.

Текущее повышение ставки – только начало, оно не будет однократным, дала понять глава Центробанка на пресс-конференции, хотя многократно оговорилась, что все решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации. В пресс-релизе говорится, что при этом будут учтены «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Очевидно, что речь идет о новых санкциях, которые могут быть введены против России, в первую очередь, если они коснутся и госдолга.

Хотя, комментируя воздействие, которое санкции могут оказать на госдолг, Набиуллина отметила, что они могут привести к краткосрочным колебаниям курса рубля, но системных рисков не несут.

Инфляция рулит

Аргументируя свои действия по повышению ключевой ставки, Банк России заявил, что «восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». Учитывая эти факторы, регулятор, как говорится в сообщении, вынужден вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике, которая, как полагают в ЦБ, позволит в первой половине 2022 гогда вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.

Пока же инфляция значительно опережает таргет - февральские темпы повышения потребительских цен составили 5,7% (после 5,2% в январе), а на 15 марта увеличились до 5,8%. Эльвира Набиуллина считает, что это пиковый уровень, и в апреле инфляция постепенно пойдет вниз, снизятся и годовые показатели, прежде всего, под влиянием эффекта базы.

К концу года инфляция, по оценке главы ЦБ, будет выше спрогнозированных ранее 4-х процентов, но более точную перспективу регулятор представит к апрельскому опорному заседанию.

Примечательно, что одним из факторов роста инфляции Набиуллина назвала ограничения на зарубежные поездки – неизрасходованные на эти цели средства потребители частично тратят на товары и услуги внутри страны. И предложение, судя по всему, за этим возросшим спросом не поспевает. Ранее, по данным, которые на пресс-конференции привела Эльвира Набиуллина, туристы вывозили за рубеж порядка 2 триллионов рублей в год.

По мере открытия границ этот инфляционный фактор снизится с перетоком спроса на внешние рынки, кроме того, как указала глава ЦБ, снятие ограничений на передвижение даст старт восстановлению трудовых миграционных потоков и логистических цепочек, что снизит инфляционное давление со стороны расходов предприятий.

Несомненно, на инфляцию оказывает влияние и ослабление рубля, но оно гораздо меньше, чем несколько лет назад, кроме того, по словам Набиуллиной, этот фактор уже учтен в ценах. По ее данным, сейчас снижение курса нацвалюты на 10% дает 0,5-0,6 п.п. инфляции, раньше было вдвое выше, даже в прошлом году инфляционный «привесок» в таком случае составил бы 1%.

Тем не менее перспективе не стоит ожидать не только снижения, но и сохранения ставки, поскольку на повышенных уровнях остаются и инфляционные ожидания населения по сравнению с периодом до начала пандемии, и ценовые ожидания бизнеса.

Подпорки пора убирать

Но российская экономика растет быстрее ожиданий, сообщила председатель Банка России, подчеркнув, что «этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса… Мы ожидаем дальнейшего роста экономики. Поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ».

В Центробанке ожидают, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже к концу 2021 года.

Тем не менее атикризисные меры, по мнению Набиуллиной, должны подходить к концу, а если какие-то и останутся на постоянной основе, должны стать предельно адресными. В противном случае, за это заплатит не только бюджет, но и вся экономика.

«На денежно-кредитные условия значимое влияние оказывают льготные программы кредитования, реализуемые правительством. Дополнительное смягчение, которое они дают, зависит от объемов программ, размеров субсидирования и срочности кредитных инструментов, на которые они распространяются. Когда их объемы велики, это означает, что ЦБ вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Это необходимо, чтобы средние денежно-кредитные условия по экономике обеспечивали уровень совокупного спроса, соответствующий достижению целей по инфляции», — сказала глава Банка России.

Повышенная же ключевая ставка, по ее словам, не окажет негативного влияния ни на восстановление экономики, ни на темпы роста кредитования.

«Наша политика, денежно-кредитные условия останутся мягкими с учетом лагов, которые действуют в денежно-кредитной политике и в любом случае пока мы не войдем в диапазон нейтральной ставки… когда мы войдем в диапазон нейтральной денежной ставки, наши решения тоже будут действовать с лагом, мы не считаем, что это окажет влияние на замедление темпов роста кредитования, восстановление экономики», — пообещала Набиуллина.

В моменте фондовый рынок и рубль практически не отреагировали на повышение ставки — это было делом практически решенным, разве что ждали его в апреле. Однако повышение доходностей по депозитам, которое случится, если ЦБ продолжит поднимать ставку, может притормозить приток новых инвесторов и, главное, их денег, на российский рынок акций. А это уже поставит под вопрос и его дальнейший рост.

Также Банк России повышением ставки приготовился к сырьевому ралли и росту волатильности на глобальных рынках, «в том числе под влиянием различных геополитических событий». Вроде бы речь тут идет о санкциях, но не только о них. На минувшей неделе ставки повысили ЦБ Турции и Бразилии, и ЦБ ожидает, что за ними последуют и другие центробанки сопоставимых стран. «Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках», — полагают в Банке России.