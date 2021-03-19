Facebook создал умный браслет, который управляется силой мысли

Facebook представил концепт уникального устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды.

Как рассказали в самой компании, браслеты получат интеграцию с умными очками от Facebook. Их выход запланирован уже в этом году, передаёт РИА Новости.

По мнению создателей уникального гаджета, это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, проецируемые через очки, с помощью движений кистей и пальцев. Также известно, что браслет можно использовать для ввода текста или замены компьютерной мыши.

Кроме того, устройство будет обрабатывать нервные импульсы, которые передаются мозгом через мышцы на запястье.

Любопытно, что перспективы браслета, который ещё не имеет названия, пока туманны. В частности, в Facebook оценивают сроки внедрения этой уникальной технологии в 5-10 лет. По мнению специалистов, именно столько времени потребуется, чтобы гаджет добрался до пользователей.

