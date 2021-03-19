Франция ужесточает карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Жан Кастекс объявил об усилении карантина сроком на четыре недели в 16 департаментах Франции, в том числе в Париже, сообщает Radio France international.

В этих департаментах продолжат работу только магазины, торгующие товарами первой необходимости (за исключением книжных магазинов). Средние школы также продолжат работу. Перемещения между департаментами, попавшими под локдаун, и другими регионами Франции запрещены. Однако исключением из этого правила может быть необходимость перемещения, связанная с работой или другие (оговоренные правительством) неотложные причины. Для выхода из дома потребуется иметь при себе специальный формуляр с указанием личных данных и причины перемещения. При этом ежедневные прогулки в радиусе 10 километров от места жительства не ограничены по времени.

Французский премьер потребовал от р работодателей обеспечить работникам как минимум четыре дня в неделю удаленной работы для их сотрудников. Кроме того, Жан Кастекс объявил об изменении режима комендантского часа, который действует на всей территории Франции. С середины января действовал запрет выходить из дома с шести вечера до шести утра. С пятницы срок действия запрета будет сокращен на час. Комендантский час будет начинаться в 19:00.

Помимо этого, премьер-министр Франции объявил о возобновлении в стране с 19 марта вакцинации препаратом AstraZeneca.

16 марта министерство здравоохранения Франции сообщило, что в регионе Бретань был обнаружен штамм коронавируса SARS-CoV-2, который при проведении ПЦР-теста у зараженного им человека может давать отрицательный результат.

Первые исследования нового штамма коронавируса не позволяют сделать вывод о том, является ли он более опасным или способствует ли он более быстрому распространению. Кроме того, пока невозможно определить, как новый штамм реагирует на вакцинацию или антитела, выработанные во время заражения обычным вариантом коронавируса.

12 марта французские власти сообщили, что Париж начинает эвакуацию пациентов с COVID-19 из переполненных городских больниц.

Всего с начала эпидемии во Франции было зафиксировано свыше четырех миллионов случаев инфицирования коронавирусом и более 90 тыс пациентов скончалось.