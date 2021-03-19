Иркутские ученые присмотрят за восстановлением Байкальского ЦБК

En+ Group подписала соглашение с Иркутским государственным университетом о создании Международного центра водных ресурсов на месте закрытого целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. Главная цель - развить систему экологического мониторинга в районе Байкальска, вести наблюдения за рекультивацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, оценивать загрязненность воды в Байкале и смежных с ним водных бассейнах. В частности, совместно с Иркутским государственным университетом планируется создать специализированную лабораторию или кафедру, которая будет заниматься научно-прикладными исследованиями озера Байкал.

На базе БЦБК будет создан Международный центр водных ресурсов, в составе которого — производство по розливу питьевой воды, научного-образовательный и туристический кластеры, а также база научных исследований. Предполагается, что здесь будет создана лаборатория гидрохимического анализа воды и исследований содержания микропластика. Пользоваться лабораторией смогут также учащиеся вузов и школ, если их исследования связаны с отборов проб воды и их анализом.

Иркутский госуниверситет – один из самых значимых российских вузов в вопросах изучения Байкала, который к тому же активно развивает направление экобиотехнологий. В НИИ биологии ИГУ проводится много исследований экологического состояния Байкала. Например, уже более 75 лет каждые две недели станция мониторинга «Точка №1» в районе поселка Большие Коты собирает сведения об основных характеристиках байкальской воды. После подписания соглашения ректор ИГУ Александр Шмидт выразил надежду на то, что на базе создаваемого Международного центра водных ресурсов будут успешно реализованы новые научно-образовательные и научно-исследовательские проекты. «Для этого в ИГУ есть и опыт научных исследований, и высококвалифицированные научные кадры», — отметил он.

Это не первый научный партнер En+ Group в области экологии. Приоритет экологических проектов в социальной политике компании определил в своё время ее основатель Олег Дерипаска. По его инициативе с 2011 года En+ Group реализует комплексную программу по защите Байкала и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий. Создание центра станет продолжением системной работы по защите окружающей среды в целом, которая длительное время проводится Олегом Дерипаской. «Фактор № 1 – это экология, – рассказывал он в одном из интервью. – В нашей стране требования по экологии сильно занижены, их нужно поднять».

En+ Group уже несколько лет проводит экспедиции мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН. Кроме того, компания работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. В En+ рассчитывают, что «сотрудничество с одним из ведущих академических центров Сибири значительно повысит научный потенциал проекта, а также создаст синергетический эффект для дальнейшего развития науки и системы высшего образования в регионе».

Байкальский ЦБК, занимающий площадь более 700 га, остановлен в 2013 году. За время работы завод накопил значительное количество проблем: в первую очередь — опасные для экологии отходы, ликвидация которых займет несколько лет. Как сообщал «Интерфакс», имущество бывшего завода выкупит единым лотом «дочка» государственной корпорации развития ВЭБ.РФ — ООО «Центр развития Байкальского региона».

Сейчас на месте ЦБК планируется также построить эко-отель для временного размещения участников экспедиций, склад оборудования, возможно — приобрести водный флот для научных целей.

Однако проекты в области экологии — не единственная задача, которую предстоит решить Байкальску и его инвесторам, поскольку экономика города и района фактически зависела от гигантского ЦБК рядом. Несколько лет назад госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила, что намерен создать стратегический мастер-план города и его района. Этот мастер-план будет включать себя проекты по разным направлениям: от экотуризма до обновлений коммунальных сетей и перехода на возобновляемые источники энергии. К 2030 году из Байкальска планируется сделать один из центров экологического туризма в России.