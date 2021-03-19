Ученые рассказали, кому грозит повторное заражение коронавирусом

Повторные заражения коронавирусом Covid-19 - не столь частое явление. Вместе с тем, как говорится в исследовании ученых Управления эпидемиологии и предотвращения инфекционных болезней Дании, чаще всего оно встречается у людей старше 65 лет.

Датские ученые отмечают в авторитетном научном журнале Lancet, что у большинства переболевших Covid-19, похоже, имеется защита от повторной инфекции, которая остается стабильной по крайней мере не менее шести месяцев. Статистика же свидетельствует о том, что в основном повторно заражаются коронавирусом люди 65 лет и старше.

Авторы исследования работали с данными по Дании. Они проанализировали данные по 10,6 миллионам тестов, взятых приблизительно у 4 миллионов датчан, которые составляют ок. 69% всего населения северного королевства. Датчане проанализировали данные по второй волне пандемии, продолжавшейся с сентября до 31 декабря 2020 года, и сравнили их с данными по первой волне в марте-апреле. Из 11068 заболевших коронавирусом во время первой волны положительные тесты во время второй волны оказались лишь у 72 человек, т.е. менее чем у 1% переболевших, а если быть точным, то у 0,65%. Однако среди пожилых людей уровень повторной заболеваемости выше более чем в 5 раз. Число повторно заразившихся Covid-19 людей старше 65 лет составляет 3,6%.

Разброс данных по возрасту повторно заболевших действительно большой. В старшей возрастной группе только у 47% человек имелась защита от повторного заражения вирусом, в молодой возрастной группе этот показатель составляет почти 80%.

Ничего удивительного, в этом, конечно, нет, потому что иммунитет с годами ослабевает. Медики называют постепенное ослабление иммунной системы с возрастом «иммунным старением».

«Если помнить о том, что стоит на кону, можно сказать, что результаты исследования подчеркивают, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность,- говорит один из авторов исследования Стин Этельберг.- Причем, это относится и к тем, кто уже переболел Covid-19».

По мнению доктора Университетской больницы в Кливленде Эми Эдвардс, которая не участвовала в исследовании, результаты говорят о том, что очень важно привить всех, кому за 60, независимо от того, болели они или нет. Это необходимо для того, для того, чтобы защитить их от инфекций в будущем.

Ученые обращают внимание на тревожную, более чем двукратную разницу в повторной заражаемости в возрастных группах.

Результаты этого исследования подтверждают результаты предыдущих исследований. Ранее медики установили, что повторно заболевают коронавирусной инфекцией менее 1% переболевших, а также – что иммунитет сохраняется 5-6 месяцев.

У исследования датских ученых имеется один недостаток: оно сделано по данным до появления новых штаммов Covid-19. Следовательно, пока не очень понятно, распространяется ли установленная статистика и на британский, бразильский, южноафриканский и другие новые штаммы коронавируса, которые более агрессивны и заразны.