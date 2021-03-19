Курс доллара: ситуация для рубля будет ухудшаться

В четверг рубль продолжил тренд на снижение, продолжая отыгрывать скандальные антироссийские заявления президента США Джо Байдена, а также реагируя на усиленно дешевеющую нефть.

Стартовав утром с 73,60 к доллару и с 88,26 к евро, к вечеру рубль к вечеру просел в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 74,17 руб., что на 52,5 коп. дороже чем сутками ранее. Евро также прибавил и в это же время торговался по 88,43 руб. (+20 коп.).

Мнения и прогнозы аналитиков по курсу рубля

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что вчера рубль продолжил находиться под давлением внешней политики и снижения аппетитов глобальных игроков к рисковым активам. При этом эксперт отметил, что российской валюте удалось немного оправиться от первого шока после заявлений Байдена. Однако, как подчеркнул Кочетков, внешнеполитические проблемы – не единственные для рубля.

«Дело в том, что американский регулятор так и не смог ответить на вопросы относительно растущих доходностей и финансирования рекордного бюджетного дефицита США. При том, что рынки ожидали от ФРС более решительных действий на расширение количественной программы.

Но Пауэлл так и не выразил озабоченность ставками. Всё это в совокупности пока не позволяет нацвалюте чувствовать себя спокойно. Кроме того, активно дешевеет нефть. Поэтому в ближайшей перспективе мы ждём дальнейшего ослабления рубля», – считает эксперт.

Алексей Антонов из «Алор Брокер» напомнил, что с декабря прошлого года пара доллар-рубль прочно зависла в коридоре 73,00-74,70 руб. И пока все попытки выйти из него заканчиваются неудачей. Очередная такая попытка пробить данный коридор вниз была предпринята в начале текущей недели, отметил эксперт. И основывалась она на росте интереса к рублевым активам, дорогой нефти и налоговом периоде.

Однако в среду утром рубль стал дешеветь из-за падения нефтяных котировок. А хамские слова Джо Байдена в отношении Владимира Путина только лишь добавили негатива, в результате чего курс в среду временно ушёл выше 74,00 руб. за доллар.

«После итогов заседания американского Федрезерва вызвавших небольшой прилив мирового оптимизма, рубль сумел немного отыграть потери. Таким образом, пара доллар-рубль вновь вернулась в привычный для себя предел 73,00-74,70, в котором она будет оставаться до появления информации, что новые санкции США действительно могут стать очень серьёзными, либо пока внешний фон не начнёт стремительно ухудшаться», – сказал Антонов.

С ним согласны аналитики банка «Санкт-Петербург», которые уверены, что коридор 73,50-74,50 для пары доллар-рубль останется актуальным минимум до конца этой недели. При этом эксперты кредитной организации напомнили, что вчера все валюты сегмента ЕМ шли в рост на risk-on настроениях.

«А вот рубль продолжал находиться под давлением. Ещё в среду на курсовую динамику повлияли резкие заявления главы Белого дома Джо Байдена. На этом фоне пара доллар-рубль в моменте ушла выше 74,00. Если говорить о перспективах ближайших торгов, то мы пока не ждём серьёзных экономических санкций, в том числе и ограничений на госдолг. В этой связи коридор 73,50-74,50 остаётся актуальным для рубля, а при сохранении позитива в рисковых активах эта валютная пара может приблизиться к 73,00», – полагают в банке «Санкт-Петербург».

Ситуация для рубля будет ухудшаться

По мнению Александра Розмана из Forex Optimum, на следующей неделе ситуация для национальной валюты может ещё ухудшиться. Как пояснил он, этому будет способствовать риск нового витка конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

«Кроме того, в предстоящие выходных или в начале недели могут быть объявлены новые антироссийские рестрикции. При этом высока вероятность, что санкции будет направлены на российский госдолг. Поэтому уже к следующей пятнице курс рубля в паре с долларом вероятнее всего рухнет к 78,00-80,00 и к 91,00-93,00 в паре с евро. При этом самое сильное давление на рубль мы ожидаем уже в конце марта – начале апреле, когда курс рубля может обвалиться к историческим минимумам 85,00-90,00 за доллар и 94,00-97,00 – за евро», – предположил Розман.

В свою очередь Михаил Васильев из «Совкомбанка» считает, что заметное снижение рубля можно ожидать во второй половине года. Как пояснил эксперт, этому будет способствовать рост спроса на валюту для поездок за границу, что станет следствием открытия границ и восстановлением российской экономики.

Кроме того, Васильев напомнил, что второе полугодие традиционно сложное для рубля. Здесь можно говорить о таких сезонных факторах, как выплаты дивидендов иностранным инвесторам и росте платежей по внешнему долгу, подчеркнул он.

«Также «американца» поддержит повышение уровня инфляции в мире и рост рыночных ставок. Поэтому, начиная с середины этого года мы прогнозируем умеренное ослабление рубля. По нашему мнению в ноябре-декабря в паре с долларом он будет находиться возле 77,00, а в паре с евро около 90,00», – резюмировал Васильев.