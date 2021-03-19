«Лента» замахнулась на малый формат и большие прибыли

Мини, это супер

Сеть гипермаркетов «Лента» объявила о том, что компанией принята стратегия развития до 2025 года. Цели очень амбициозные: удвоение продаж до конца прогнозного периода, резкое увеличение торговых площадей и открытие магазинов малых форматов. Все это должно позволить сети стать «лидером российского продуктового ритейла на следующем этапе развития этого сектора», сообщает «Интерфакс».

Новые планы можно расценивать как результат появления примерно 2 года назад контролирующего собственника сети гипермаркетов. «Севергрупп» Алексея Мордашова, напоминает агентство «Интерфакс», весной 2019 года приобрела 42% «Ленты» у TPG и ЕБРР, а затем выкупала акции у миноритариев и в итоге довела свою долю до 78%. До появления «Севергрупп» в составе акционеров более половины акций компании находилось в свободном обращении. На основании стоимости сделок по их консолидации оценка компании составила 1,75 млрд долларов.

О новой стратегии «Ленты» было объявлено на дне инвестора 18 марта. Ранее в компании заявляли, что сеть будет прирастать на 150-200 тыс. кв. м ежегодно. Однако этот план претерпел изменения. Сейчас, отметил гендиректор компании Владимир Сорокин, компания собирается открывать и гипермаркеты, и супермаркеты, и магазины «у дома» — уже в текущем году планирует прибавить минимум 100 тыс. кв. м новых торговых площадей.

Причем основная часть будет приходиться на супермаркеты и магазины «у дома» — в формате «Лента мини». Такие магазины начали открываться именно в 2021 году. «Рассматривая покупательские миссии, мы выделили форматы торговли, которые были бы удобны нашим покупателям для удовлетворения их нужд. И если ты как ритейлер хочешь бороться за все миссии, иди ближе к своим клиентам, открывай магазины разных форматов и развивай онлайн. И мы планируем это делать, мы планируем продолжить экспансию магазинов меньшего формата: "Лента мини" и "Лента супер"», — отметил гендиректор «Ленты»

Впрочем, и формат гипермаркета забыт не будет. «Наши большие магазины — это уникальная инфраструктура для развития онлайна. Мы можем трансформировать их для развития омниканального предложения. Как? Отдать часть площади онлайну, тем самым создавая гибридные магазины-склады либо дарксторы», — сказала на дне инвестора директор по стратегии «Ленты» Анастасия Волохова.

Dark store, это «тёмный магазин», или магазина без покупателей. Согласно стратегии компании, путем развития всех заявленных форматов торговли, к 2025 году ее продажи должны достичь 1 трлн рублей по сравнению с 445 млрд рублей по итогам 2020 года.

Хорошо для акций

«Лента» долгое время была просто сетью крупных супермаркетов, поэтому серьезное обновление стратегии, особенно после смены состава учредителей, более чем логично, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. И развитие сетей как гипермаркетов и магазинов у дома, так и системы дарксторов полностью отвечает веяниям времени — продуктовые покупки постепенно переходят в онлайн.

Еще один момент, который может помочь компании в развитии, — большая вакантность площадей под гипермаркеты, вызванная пандемией, считает аналитик. Многие крупные ритейлеры, как продовольственные, так и непродовольственные, были вынуждены сокращать издержки в прошедшем году и закрывать большие магазины. Необходимость собственников таких помещений в постоянном денежном потоке сыграет на руку компании — с ними будет проще договариваться. К тому же, развивая сеть гипермаркетов, можно серьезно сократить время на доставку, что также будет хорошим плюсом.

Формат «магазинов у дома» представлен всеми ведущими игроками рынка, но обилие таких точек продаж еще не значит, что у формата исчерпан потенциал или что конкуренция настолько большая, что сюда лучше не заходить. Это формат магазинов, который будет актуален всегда и места в этом сегменте рынка для «Ленты» есть однозначно. К тому же цены на продукты не сильно отличаются от тех же «Дикси», «Магнита», «Пятерочки». Значит, считает Алексей Кричевский, у этих супермаркетов в скором времени появится конкурент, что будет делать их только лучше.

Если отталкиваться от всех этих тезисов, увеличение продаж до 1 трлн рублей к 2025 году с текущих 445 миллиардов кажется вполне реальным, а увеличение площадей магазинов на 1,5 млн. кв. м. — это необходимость для развития и извлечения такой прибыли, что также положительно скажется на финансовом состоянии компании в будущем.

Маловероятно, говорит эксперт, что выплаты дивидендов начнутся раньше 2023 года — ближайшее время компания будет тратить средства на инвестиции в новые форматы и проекты. Но уже за 2022 год можно ждать может и небольших, но выплат акционерам, прогнозирует он. Замораживание дивидендов на более долгий срок оттолкнет от компании долгосрочных консервативных частных инвесторов, ориентирующихся на реинвестирования прибыли. Поэтому вряд ли «Лента» будет тянуть с выплатами дольше.

Сейчас акции компании торгуются примерно по 260 рублей за штуку. На горизонте года-двух они могут легко подняться до 300-320 рублей за акцию, но, уверен Алексей Кричевский, многое будет зависеть от реализации новой стратегии, а также от конъюнктуры рынка продуктового ритейла. А именно: какой его процент по итогам текущего года займет доставка? Чем он будет больше, тем сложнее будет рассчитывать на дивиденды и быстрый рост капитализации компании, поскольку возникнет необходимость в быстром агрессивном развитии.

Вообще, указывает, в свою очередь, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, многоформатность — это устойчивый тренд, который диктует ритейлерам новая экономическая реальность. Как правильно признали в «Ленте», эра высокоприбыльных гипермаркетов переживает не самые лучшие времена, поэтому сейчас наиболее правильный шаг направить инвестиции в сторону формирования сильного блока магазинов у дома в формате мини-супермаркетов, стандартных супермаркетов и жестких дискаунтеров.

При этом «Лента» активно развивает онлайн продажи с развитой системой доставки, что в период пандемии позволило получить хорошую выручку от этого направления. Между тем, «Лента» по-прежнему остается лидером рынка по уровню развития гипермаркетов, говорит аналитик, и в компании не собираются полностью смещать акценты с этого сегмента — они продолжат развиваться, но со сравнительно небольшим процентом прироста в год. Гипермаркеты «Ленты» в данном случае являются малоуязвимыми, поскольку, как там планируют, если покупательский интерес будет окончательно переходить в онлайн и в сегменты «у дома», большие площади можно будет оперативно переориентировать в дарксторы для обеспечения качественной логистики заказов.

Конечно, признает эксперт, планы «Ленты» по двукратному приросту площадей с 1,52 до свыше 3 млн кв. м можно оценивать как весьма амбициозные. Тем более что предыдущие планы из стратегии, озвученной в 2018 году, она реализовала не полностью, а 2020 год и вовсе заставил смещать приоритеты. Соответственно, соглашаться с таким прогнозом мы бы не торопились, говорит он.

У компании 1,4 млн кв. м торговых площадей приходится на гипермаркеты, это 254 торговых помещения. И только 117,8 тыс. кв. м, или 139 помещений заняты супермаркетами. И очевидно, считает Алексей Антонов, что на фоне такого агрессивного роста лидеров рынка сегмента «у дома», как X5 и «Магнит», «Лента» будет стремиться подвинуть конкурентов за счет усиленного открытия новых небольших магазинов и традиционных поглощений менее слабых игроков. Учитывая такую высокую конкуренцию в регионах присутствия и наличия определенного процента местных торговых сетей, можно ожидать, что «Лента» должна будет усиливать программу лояльности и значительно вкладываться в развитие экспансии, что скажется на финансовых результатах в первые годы реализации стратегии.

В целом компания развивается более чем гармонично, уверен аналитик. Анонсированные планы по дивидендам на 2022 год, по его словам, должны подстегнуть аппетиты инвесторов, при успешной реализации целей даже на 70-80% компания вполне может приблизиться по количественному присутствию и финрезультатам к основным лидерам рынка. Но, полагает Алексей Антонов, компания вряд ли сможет вырваться на первое или второе место среди продуктового ритейла. С другой стороны, сейчас гораздо важнее сделать хороший задел по развитию и количественному приросту магазинов нового формата, считает он.