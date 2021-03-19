На Филиппинах одобрен к применению «Спутник V»

Власти Филиппин зарегистрировали российскую вакцину от COVID «Спутник V», сообщает на своем сайте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», - пояснили в пресс-службе компании. В общей сложности российская вакцина одобрена к применению в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, добавили в РФПИ.

Ранее в фонде рассказали, что власти Мексики обнаружили в стране партию поддельной вакцины «Спутник V» и заявили, что данный факт является провокацией против препарата. Фотографии упаковок из фальшивой партии говорят, о том, что «это поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток», добавили в фонде.

«Спутник V» является первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции нового типа. Препарат был разработан в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Разработчики оценивают эффективность вакцины в 91,4%, от тяжелого течения коронавируса препарат дает стопроцентный результат.

