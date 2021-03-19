Набиуллина: санкции США на госдолг не угрожают системными рисками

В ходе сегодняшнего брифинга глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение санкций США на государственный долг России может привести к краткосрочным колебаниям курса рубля. Однако, как убеждена глава регулятора, системных рисков не несёт.

По её словам, тема американских санкций на госдолг РФ постоянно обсуждается, но если они будут введены, то краткосрочные колебания ликвидности вполне возможны.

«Однако в целом, у нас уровень государственного долга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких», – цитирует Набиуллину РИА Новости.

Кроме того, она напомнила, что регулятором проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне.

«Это не создаёт каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться», – резюмировала глава Б РФ.

Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых.

Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. По мнению большинства экспертов, данное решение регулятора может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.

Также отмечается, что данная мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Напомним, в предыдущий раз российский регулятор поднимал ставку на 0,25 процентного пункта в декабре 2018 года. Тогда такое решение носило упреждающий характер из-за отрицательного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

Следующее заседание совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится на 23 апреля 2021 года.

