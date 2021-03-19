Нефть дорожает в рамках коррекции

После распродаж 18 марта инвесторы пытаются скорректировать цены на нефть, в результате чего утром 19 марта сырье пытается расти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае выросла на 0,21%, достигнув отметки $63,41, апрельские фьючерсы на WTI прибавили 0,2%, до $60,12 за баррель.

Днем ранее наблюдался обвал цен на нефть в среднем на 7% по обеим маркам. Сорт WTI опускалась ниже $60 за баррель, а Brent временами торговался ниже $62 за баррель. Отмечается, что инвесторы продолжают отслеживать ситуацию с приостановкой использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов, что вызывает сомнение в восстановлении спроса на нефть.

Аналитики Goldman Sachs, считают, что падение цен на сырье также возможно из-за перегрева рынка. При этом они уверены, что распродажа после масштабного ралли является «временным откатом», который позволяет предоставить поле для покупок. В ближайшие месяцы цены будут расти на фоне восстановления мобильности населения благодаря прививкам, что поддержит спрос на нефть, резюмировали специалисты.

