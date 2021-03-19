«Медвежьи» новости обрушили нефть

За слишком быстрым подъемом часто следует падение. Примерно такая история произошла сейчас и с нефтью, цены на которую взлетели в начале весны до 70 с лишним долларов за «бочку» и вызвали вполне справедливые опасения в чрезмерно быстром росте и перегреве рынка. Достаточно сказать, что в этом году они выросли на 30%. Последний рывок специалисты объясняют продлением ограничений на добычу нефти стран участниц соглашения ОПЕК+, атакой хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и другими причинами.

Те, кто следил за техническими индикаторами нефтяного рынка в марте, хорошо знают, что цены на нефть в этом месяце росли чересчур быстро и что коррекция неизбежна. Она началась еще на прошлой неделе. Цены на «черное золото» падают всю текущую неделю, но в четверг падение оказалось самым сильным почти за полтора месяца.

Причины для обвала цен на нефть 18 марта почти на 8% носят "медвежий" характер. Это и укрепление доллара, в результате чего нефть становится дороже для обладателей других валют; и рост запасов нефти в США, к которому привело последнее ралли; и проблемы с вакцинацией в Европе. Еще на нефтяные цены сейчас давят вернувшиеся тревоги за спрос в текущем квартале и начале квартала следующего.

Медвежьи настроения на рынке укрепило Управление по энергетической информации (EIA), которое сообщило в среду о том, что запасы нефти в США с 5 по 12 марта выросли на 2,4 млн баррелей и впервые в этом году превысили полмиллиарда баррелей.

Что касается вакцинации в Европе, то здесь ситуация как раз начала улучшаться. Европейский медицинский регулятор EMA в четверг вечером официально заявил, что британо-шведская вакцина AstraZeneca безопасна и что никаких доказательств связи ее с образованием тромбов в крови у некоторых привитых нет.

Заявление директора ЕМА с нетерпением ждали во всех столицах государств членов Евросоюза. Как минимум 21 страна в объединенной Европе приостановила вакцинацию AstraZeneca в конце прошлой и начале этой недели из-за опасений тромбоза. После успокаивающего заявления ЕМА ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Италию, сразу объявили о возобновлении вакцинации «подозрительной» вакциной. Без особого риска ошибиться можно предположить, что скорее рано, чем поздно за ними последуют и остальные страны.

Аналитик по сырью UBS Group AG Джованни Стауново объясняет, что нечто подобное (обвал) должно было произойти на долгом пути к восстановлению рынка. Он уверен, что благодаря осторожному подходу участников ОПЕК+ к добыче на рынок вернется дефицит нефти и цены на нее восстановятся.

Четверг, 18 марта, вполне можно назвать «черным». Вместе с ценами на нефть и другие виды сырья резко снизились стоимость акций и облигаций. Обвал ценных бумаг произошел на фоне опасений, что ФРС рискнет и позволит ускориться росту инфляции.