Первый в истории эпидсезон без гриппа отмечен в России

Если до апреля не произойдет всплеск заболеваемости гриппом, то можно говорить о первом в истории наблюдений эпидемиологическом сезоне, где-то с 40-х годов ХХ века, который прошел без этого заболевания, отметила замдиректора по научной работе, завотделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа им.Смородинцева Дарья Даниленко. Она рассказала, что почти полное отсутствие вируса гриппа в этом сезоне - уникальное явление.

«Если проанализировать ситуацию, которая происходит сейчас, не только в России, но и в странах Европы, и в глобальном масштабе, то можно смело утверждать, что такого не было за всю историю наблюдения за гриппом, то есть, с 40-х годов прошлого века», - рассказала вирусолог «Интерфаксу».

Она уверена, что ситуация связана с распространением коронавируса, однако, полный спектр причин еще предстоит уточнить. Врач отметила, что заболеваемость гриппом начинает расти в период с конца декабря, и эпидемический сезон заканчивается приблизительно в конце марта- начале апреля. Врач напомнила, что до начала апреля осталось две недели и, если в них ничего не поменяется, то можно резюмировать, что в этом эпидемическом сезоне, мы не увидим циркуляцию вируса. Она добавила, что наступление позднего эпидемического сезона по гриппу маловероятно, поскольку это редкие события, случающиеся только в пандемии гриппа.

