Повышение ЦБ ключевой ставки и планы Москвы выйти на долговой рынок

Банк России в пятницу объявил о повышении ключевой ставки до 4,50% годовых. Как это повлияет на планы Москвы выйти на долговой рынок впервые с 2013 года прокомментировали в правительстве столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Москвы».

Это подтверждает правильность нашего решения, считает заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Решение ЦБ во многом вызвано ускорением инфляции в сырьевом секторе. Занять деньги на рынке и вложить их в строительные проекты правительству столицы выгодно: расходы на ставку по займу будут ниже, чем разница между стоимостью строительства сейчас и, например, через год, считает заммэра.

«Ожидание повышения ключевой ставки уже было учтено в доходности ОФЗ, так что ставка нашего займа, скорее всего, практически не изменится после объявления о решении Центробанка. Более того, это решение говорит о том, что возвращение к нормальным для нашей экономики ставкам будет плавным: помните, как активно ЦБ снижал ставку на фоне разворачивающейся пандемии? Судя по всему, возвращение не будет таким же резким, то есть восстановление экономики не скажется на доходности наших бумаг», - сказала Багреева.

По ее словам, самое важное, что регулятор видит динамику восстановления экономики и прогнозирует ее достаточно высокие темпы. «Для нас это признак того, что будет повышаться прибыль компаний, работающих в Москве, а значит, и объем собираемых налогов. То есть, скорее всего, нам понадобится занимать даже меньше, чем мы изначально рассчитывали», - отметила она.