Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Россию придёт весна

Март стремительно приближается к финишу, на пороге апрель. А на дворе, по-прежнему климатическая зима с морозами, снегопадами и другими климатическими прелестями.

Впрочем, как обещают синоптики, весенней погоде всё-таки быть. Согласно их прогнозам, тепло придёт на территорию Русской равнины в конце марта. В частности, в центре погода «Фобос» утверждают, что уже во вторник 23 марта на аэросиноптических климатических картах намечаются пусть пока незначительные, но всё-таки позитивные перемены.

Так, по прогнозу метеорологов, последняя неделя первого календарного месяца весны, пройдёт в условиях солнечной и сухой погоды. При этом среднесуточный температура воздуха наконец-то поднимется выше нуля градусов. И если после полуночи столбики термометров ещё будут опускаться ниже нуля, то в светлое время суток на градусниках будет уже будет плюс 5, а к следующими выходным возможно и плюс 10.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на неделю

По прогнозу синоптиков, резкое потепление накроет почти всю территорию Сибири. Причём произойдёт это уже в ближайшие дни. Так, в регионах, расположенных на юге Западной Сибири завтра воздух местами будет прогреваться до плюс 6-8.

Выше климатической нормы, как обещают метеорологи, будет также в Красноярске. Здесь в субботу, 20 марта ожидается пасмурная погода, но плюс 4, а в воскресенье, 21 марта – плюс 7.

Правда, начиная с понедельника климатическая обстановка вновь поменяется – похолодает до плюс 2, пойдёт снег, но к следующему уикенду температурный фон стабилизируется на отметках плюс 7-8. Положительная дневная температура в ближайшие дни также ждёт жителей Кемерово, Барнаула, Горно-Алтайска, Томска, Омска и Новосибирска.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге. Синоптики обещают небольшой мороз, а затем потепление

Постепенно будет становиться теплее и в Санкт-Петербурге. Хотя пока в городе на Неве климатическая обстановка продолжает оставаться зимней. Здесь метеорологические условия формирует тыловая часть циклонического фронта, который постепенно уходит в Поволжье. Под его влияние, в пятницу, а также в субботу, 20 марта на градусниках минус. При этом дискомфорт добавляет повышенное атмосферное давление (767 мм рт. ст.).

Однако, начиная с воскресенья, по прогнозу синоптиков, в Северной столицы произойдёт климатический переворот, чему будет способствовать надвигающийся на регион атлантический циклон.

И, как пояснили специалисты, в отличие от своего предшественника, он принесёт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область заметное потепление. Уже в воскресенье осадки в городе на Неве будут выпадать в виде дождя, а воздух прогреется до плюс 2.

По-настоящему весной здесь повеет уже в середине следующей недели, когда воздух стабильно начнёт прогреваться в дневное время суток до плюс 5-6, а в выходные до плюс 8-9.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на неделю

Совсем недолго осталось ждать наступления климатической весны также жителя Москвы и гостям столицы. По прогнозу синоптиков, региону предстоит пережить последние в этом сезоне по-настоящему зимние выходные, когда после полуночи столбики термометров будут снижаться уже до привычных 8-10 градусов ниже нуля.

Начиная же со следующей недели температурный фон начнёт стабильно уходить в плюс, причём не только днём, но и ночью. Так во вторник, 23 марта в светлое время суток воздух прогреется до плюс 4, в среду, 24 марта – до плюс 5, в четверг, 25 марта – до плюс 7.

В пятницу, 26 марта, как предупреждают синоптики, в Москве и Подмосковье пойдёт дождь и станет немного холоднее. Но уже к выходным при пасмурной погоде столбики термометров могут подняться до плюс 10.

Любопытно, что согласно метеонаблюдениям, за последние 30 лет дата наступления климатической весны в Москве сдвинулась с 27 марта на 21 марта. Так что можно утверждать, что наступление метеорологической весны в 2021 году произойдёт почти по графику.