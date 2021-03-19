Россия на встречу с Байденом в СБ ООН делегировала заместителя постпреда

РФ единственная из стран-членов Совбеза ООН, которая направила на виртуальную встречу с президентом США Джо Байденом не постоянного представителя, а его заместителя, сообщил первый зампостпред России при организации Дмитрий Полянский.

«Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не брала слова», - написал Полянский в Twitter.

Ранее Белый дом распространил сообщение о встрече Байдена с постпредами стран-членов Совбеза ООН. Общаясь с представителями американский глава призвал их заниматься урегулированием конфликтов в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Он также заявил, что США намерены демонстрировать «основанное на ценностях глобальное лидерство», взаимодействуя с международными институтами.

Посла России в США отозвали для консультаций в Москву, куда дипломат должен прибыть 20 марта. Решение МИД РФ принял после обвинения российских властей в якобы вмешательстве в выборы американского президента в 2020 году.

Сам Джо Байден вскоре после этого заявил, что президент России Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы», а также назвал его в ходе интервью телеканалу ABC «убийцей».

