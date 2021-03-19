Рубль и биржа: без резких движений

Довольно вяло отреагировали российская валюта и активы на очередной виток санкционной риторики и заявление президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Так, к концу недели индекс Мосбиржи откатился на 3% от исторического максимума 3587,91 пункта, достигнутого на закрытии понедельника 15 марта. На 17:51 МСК 19 марта индекс находился вблизи отметки 3484 пункта, однако это все равно довольно много для наших активов. Самое резкое снижение произошло 17 марта, на 1,5%, но для нашей биржи падение не слишком серьезное. Для сравнения: 17 февраля 2021 года на первых возмущениях Запада по поводу приговора Алексею Навальному индекс Мосбиржи терял за день 1,9%. А уж по сравнению с прошлогодними пандемийными обвалами это не более чем легкая рябь.

Так же сдержанно отреагировал и рубль: он опустился по отношению к американской денежной единице почти на 2%, с 72,74 до 74 рубля за доллар. И опять-таки это не самый низкий уровень и не самое сильное движение вниз для нашей валюты — она просто вернулась к уровням декабря.

Такое спокойствие объясняется тем, что объявленные на этой неделе запреты на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, и отнесение ее к странам, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, — не более чем продолжение мер, введенных США в начале марта, а значит, в ценах наших активов и рубля все это уже учтено.

А вот доходности государственных облигаций России и, соответственно, их цены ведут себя более пессимистично: индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI за неделю потерял 0,81%, а это для облигационного рынка довольно много. Министру финансов РФ Антону Силуанову даже пришлось успокаивать рынок, уверяя, что в случае санкций на новый российский госдолг правительство вполне обойдется покупками со стороны отечественных банков. Но, как и в случае с нашей валютой и акциями, тут сложно вычленить влияние именно санкционных новостей. Важное значение для инвесторов имеют также доходности американских US Treasuries, которые стремительно растут и почти достигли 1,7%; в таких условиях глобальные фонды перекладываются из рисковых активов в эти, считающиеся безрисковыми, бумаги. Попутно растут доходности всех облигаций развивающихся стран, включая Россию. Плюс центральные банки Турции и Бразилии уже повысили ставку и, скорее всего, за ними последуют ЦБ других сопоставимых по уровню развития стран. Наш ЦБ в минувшую пятницу также повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%. В моменте фондовый рынок и рубль практически не отреагировали на эту новость: повышение ставки было делом практически решенным, разве что ожидали его в апреле. Однако повышение доходностей по депозитам, которое случится, если ЦБ продолжит поднимать ставку, может притормозить приток новых инвесторов и, главное, их денег на российский рынок акций. А это уже поставит под вопрос и его дальнейший рост.