Сейшельские Острова зарегистрировали «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», – говорится в заявлении РФПИ.

По данным РФПИ вакцина «Спутник V» одобрена также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Намибии, Азербайджане, Филиппинах и Камеруне.