Соцопрос: большинство россиян чувствую себя счастливыми

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство россиян (80%) чувствуют себя в той или иной мере счастливыми. При этом 16% наоборот – ощущают себя несчастливыми, ещё 4% респондентов затруднились с ответом, передаёт РИА Новости.

Среди тех, кто чувствует себя счастливым – 26% имеют семью и благополучие. У 25% счастливчиков – здоровы родные и близкие, у 21% есть дети, у 17% – хорошая работа. Еще 12% просто удовлетворены своей жизнью, поэтому счастливы.

Среди поводов для несчастья 10% респондентов назвали плохое положение дел в стране, 9% – нехватку материальных средств, 6% – низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплатах, по 4% – безработицу, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье.

Социологический опрос ВЦИОМ был проведён 13 марта. Его участниками стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

