Страховщики рассказали, в каких регионах РФ живут самые аккуратные водители

Самые аккуратные водители живут в Воронежской области, а чаще других в аварии попадают водители Красноярского края, публикует компания «Тинькофф Страхование» статистику последних двух лет. Отмечается, что первая тройка регионов в рейтинге самых неаккуратных водителей не меняется второй год подряд. Для определения статистики аварийности региона страховщик выделил показатель частотности совершаемых ДТП, указав в числе прочего, количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, попавших в аварии в 2019-2020 годах.

«Самыми аварийными регионами России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край», - говорится в исследовании. Авторы уточняют, что на данные регионы приходится обращение трети всех застрахованных водителей. На остальные регионы пришлось обращение четверти автовладельцев, выяснили аналитики. В десятку аварийных регионов попали Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.

Самые аккуратные водители проживают в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях, сообщает «Тинькофф Страхование». В этих регионах в страховые компании обращается всего каждый 10 автовладелец, что является самым низким показателем по стране. В общей сложности по России количество обращений по ДТП за последние четыре года выросло почти в три раза.

