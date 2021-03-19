ЦБ РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых.

Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. По мнению большинства экспертов, данное решение регулятора может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам.

Также отмечается, что данная мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Напомним, в предыдущий раз российский регулятор поднимал ставку на 0,25 процентного пункта в декабре 2018 года. Тогда такое решение носило упреждающий характер из-за отрицательного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

Следующее заседание совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится на 23 апреля 2021 года.

