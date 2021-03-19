В Грузии скончалась медсестра после прививки вакциной от AstraZeneca

27-летняя медсестра Меги Бакрадзе скончалась от остановки сердца в Грузии, до этого женщина сделала прививку от коронавируса препаратом британско-шведской AstraZeneca. Новость передает телеканал Rustavi2, ссылаясь на сообщение медучреждения.

Ранее в состоянии медицинского работника было отмечено резкое ухудшение. Женщину доставили из города Ахалцихе, где она прививалась вакциной от AstraZeneca в клинике «Имеди», в Первую университетскую клинику в Тбилиси. В больнице медики диагностировали анафилактический шок по результатам вакцинации, позже Меги Бакрадзе впала в кому и затем, не приходя в сознание, скончалась, сообщает медучреждение.

По результатам трагедии грузинский Минздрав провел экстренное совещание, на котором обсуждались побочные эффекты препарата. Решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca грузинскими властями пока не принято.

Ряд европейских стран заявил о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca из-за наблюдающихся серьезных побочных явлений. Такое решение приняли власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, ряда стран Азии и Африки. Всего вакцинацию препаратом приостановила 21 страна, 47 стран еще продолжают использовать препарат.

