В Кремле оценили идею Путина поговорить с Байденом в прямом эфире
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил идею Владимира Путина, предложившего главе Белого дома Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.
По словам представителя Кремля, в настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контакта лидеров двух стран, передаёт РИА Новости.
Песков также напомнил, что предыдущий контакт, первый контакт между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны.
«Естественно между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», – пояснил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера объяснил, почему Путин предложил формат прямого эфира.
«Потому что были сделаны определённые заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и чтобы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, наш президент предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран», – резюмировал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не ответил на вопрос корреспондента о возможном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.
Вопрос о поддержке предложения главы РФ поговорить выкрикнул один из журналистов после выступления Байдена на тему коронавируса. Представитель СМИ хотел узнать, согласен ли американский руководитель на диалог, однако, Байден не ответил и вышел из зала с вице-президентом Камалой Харрис.
Напомним, Байден в ходе интервью телеканалу АВС назвал Путина «убийцей», а также предупредил о новых санкциях в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 года. В частности, Байден сообщил, что в январе текущего года в ходе телефонного разговора с Путиным заявил ему, что заставит «заплатить» при получении доказательств о вмешательстве в выборы.