В Кремле оценили идею Путина поговорить с Байденом в прямом эфире

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил идею Владимира Путина, предложившего главе Белого дома Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.

По словам представителя Кремля, в настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу контакта лидеров двух стран, передаёт РИА Новости.

Песков также напомнил, что предыдущий контакт, первый контакт между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны.

«Естественно между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», – пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера объяснил, почему Путин предложил формат прямого эфира.

«Потому что были сделаны определённые заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные, и чтобы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, наш президент предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не ответил на вопрос корреспондента о возможном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Вопрос о поддержке предложения главы РФ поговорить выкрикнул один из журналистов после выступления Байдена на тему коронавируса. Представитель СМИ хотел узнать, согласен ли американский руководитель на диалог, однако, Байден не ответил и вышел из зала с вице-президентом Камалой Харрис.

Напомним, Байден в ходе интервью телеканалу АВС назвал Путина «убийцей», а также предупредил о новых санкциях в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 года. В частности, Байден сообщил, что в январе текущего года в ходе телефонного разговора с Путиным заявил ему, что заставит «заплатить» при получении доказательств о вмешательстве в выборы.