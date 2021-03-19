В Москве обсудили новые подходы в привлечении инвестиций

В Москве состоялось первое в этом году заседание Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата. Участники обсудили новые подходы и тренды по привлечению инвестиций, а также вопросы трансформации кадровых потребностей экономики.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян, ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Москве Сурен Варданян, а также представители общественной организации «Опора России».

«В век активно развивающихся технологий требуются новые подходы при работе с инвесторами. При этом эффективное привлечение и управление инвестициями невозможно без прямого и постоянного диалога с бизнесом. Нам важно, чтобы решения, которые принимает Правительство Москвы, действительно были востребованными, создавали благоприятную среду для инвестирования и ведения бизнеса», - сказал в начале встречи заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян.

Москва является центром притяжения инвестиций. В 2020 году объем инвестиций в экономику города составил 3,6 трлн рублей, что на 1,7% больше, чем в 2019 году. Тем не менее, столичные власти постоянно держат руку на пульсе, чтобы привлекать в Москву новых инвесторов.

«Москва постоянно развивается - мы готовы работать над новыми мерами поддержки, перезапускать их с учетом новых трендов и потребностей бизнеса. В 2020 году мы провели исследование и выявили, что перспективными направлениями для реализации проектов являются сферы медицины и фармацевтики. Уже в этом году мы планируем разработать специальную экосистему для стимулирования развития приоритетных отраслей», - рассказал Эмиль Петросян.

Во время мероприятия было проведено интерактивное голосование среди участников, которые ответили на вопросы о ведении бизнеса в городе.

Для постоянного взаимодействия инвесторов и власти столица запустила онлайн-сервис «Московский инвестор» на Инвестиционном портале (www.investmoscow.ru), с помощью которого можно получить консультации или сообщить о сложностях по вопросам, касающимся ведения бизнеса. Оперативная обратная связь помогает находить болевые точки, вырабатывать стратегии развития бизнес-среды, снижать административные барьеры, чтобы как можно больше предпринимателей могли инвестировать в экономику города и пользоваться программами поддержки.

Чтобы направить вопрос или сообщить о проблеме, пользователь выбирает в списке подходящую тематику и заполняет специальную форму, при необходимости прилагая дополнительные материалы. Это упрощает и ускоряет процесс работы с обращением: оператор направляет его сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Для удобства в сервисе внедрен классификатор – систематизированный перечень вопросов по различным тематикам.

Сегодня в классификатор входит восемь разделов, такие как «Имущественно-земельные отношения», «Торги», «Поддержка промышленности», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», «Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение» и «Иное». Перечень разделов и тем, по которым можно направить сообщение, будет регулярно обновляться в соответствии с потребностями бизнеса.

Чтобы быстрее найти нужную тему, можно воспользоваться строкой быстрого поиска: достаточно ввести ключевое слово или словосочетание, характеризующее проблему, и система сама предложит подходящие темы из списка.

Кроме того, по каждой тематике в онлайн-сервисе подобраны ответы на популярные вопросы: в них разъясняется, как действовать в той или иной ситуации. Прежде чем описать проблему и отправить сообщение, пользователь может поискать ее решение в предложенном перечне.

С 2019 года заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата проводит Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы на регулярной основе.