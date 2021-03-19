В Москве рассказали, на какую финансовую поддержку может претендовать бизнес

Свыше 4,5 тысяч человек посетили мероприятие на тему финансовой поддержки бизнеса в Москве в рамках цикла бесплатных семинаров, посвященных особенностям работы предприятий в городе. Семинар прошел в двух форматах: очно и онлайн.

Среди спикеров – представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города, Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«Сегодня для столичных промышленников действует широкий перечень мер поддержки: от получения земли в аренду без торгов до прямой финансовой помощи в виде льготных займов и субсидий. Так, с 2012 года общая сумма одобренных заявок на субсидии превысила 3,3 млрд рублей. С их помощью предприятия могут компенсировать часть затрат по лизинговым платежам и процентам по кредитам на приобретение оборудования, а также на техприсоединение к инженерным сетям», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

При этом за выдачу льготных займов отвечает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как отметил в ходе семинара генеральный директор фонда Анатолий Гарбузов, помощь может получить любое промышленное предприятие.

«Мы предоставляем займы от 2 до 4% годовых сроком до пяти лет, максимальная сумма – до 300 млн рублей. Цели могут быть разные: от закупки сырья, материалов и комплектующих до технологического перевооружения производства и даже развития экспорта. Фонд является одним из основных инструментов реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Москве. Всего Фондом выданы займы на общую сумму порядка 2,7 млрд рублей, при этом основные заемщики – это производители микроэлектроники», – рассказал Гарбузов.

Он добавил, что фонд постоянно работает над повышением клиентоориентированности: в 2020 году на шесть процентов был сокращен список документов, необходимых для получения займов.

Также спикеры рассказали участникам семинара о тех субсидиях, на которые может претендовать малый и средний бизнес в столице, а также о типовых ошибках при подаче заявлений.

Кроме того, спикеры в индивидуальном порядке ответили на все возникающие вопросы.

Цикл бесплатных семинаров для бизнеса проходит со 2 февраля по 30 марта. На них участники узнают, как оформить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города. Принять участие в семинарах может любой желающий на бесплатной основе.

Тема следующей такой встречи «Как успешно пройти проверку бизнеса: инструкция к действию». Она состоится 24 марта.