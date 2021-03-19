В России вводятся биометрические паспорта для граждан

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект президентского указа, согласно которому с 1 декабря 2021 года жители Москвы смогут получать электронные паспорта гражданина России. На остальной территории страны возможность получения электронных паспортов появится не позднее 1 июля 2023 года.

Паспорт будет содержать биометрические данные – изображение лица и отпечатки двух пальцев рук. Документ будет представлять из себя пластиковую карточку размером с банковскую карту и будет чипом отечественного производства.

Кроме того, граждане смогут установить мобильное приложение и использовать его вместо электронного паспорта. Приложение позволит обращаться в МФЦ, заключать договора договора, подтверждать совершеннолетие при покупке алкоголя и табака, и получать услуги операторов сотовой связи.

После оформления электронного паспорта бумажный паспорт будет считаться недействительным.