В России за сутки выявлено еще 9,7 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 699 случаев, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено за все время эпидемии 4 437 938 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки). Число безвозвратных потерь в стране достигло 94 267 умерших, из них скончались от инфекции за последние 24 часа 443 пациента. Успешно перебороли заболевание 4 049 373 россиян, из которых выписаны за сутки 12 337 человек. Число новых случаев коронавируса держится на уровне 9 тыс., заболевших в сутки, вторую неделю подряд. В среду было выявлено 8 998 заражений.

На первом месте среди регионов РФ по заболеваемости продолжает оставаться Москва. В столице зафиксировали 1 809 новых случаев COVID-19, 51 человек скончался, 1 902 пациента выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+921), на третьем Московская область (+605). В пятерке - Нижегородская область (+348) и Ростовская область (+242).

Наименьший прирост зарегистрирован в Чукотском АО (+3), в Еврейской АО (+2) и в Ненецком АО (+1).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США с показателем более 29 млн случаев, далее следуют Бразилия (свыше 11,7 млн) и Индия (более 11,5 млн). Всего в мире выявлено более 121 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек.

