ВОЗ не получила полный пакет данных от производителей «Спутник V»

Директор департамента организации по нормам и предварительной квалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что к настоящему моменту организация не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

«С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения. Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины «Спутник V» в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил», – сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар.

По словам чиновника ВОЗ, что препараты китайских компаний Sinovac и Sinopharm были представлены на рассмотрение для внесения в список ВОЗ. «Сейчас проводится оценка полученных данных. ВОЗ также проводит инспекции на производственных площадках в Китае. Мы находимся в середине процесса и надеемся завершить процедуру в течение апреля», – сказал он.

В настоящее время в список ВОЗ включены три вакцины: Pfizer \ BioNTech, AstraZeneca и препарат от Johnson & Johnson.

По данным Российского фонда прямых инвестиций «Спутник V» зарегистрирован в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании и Сейшельские Острова.