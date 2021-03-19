ВОЗ рекомендует возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa, сообщает «РИА Новости». При этом, по словам экспертов ВОЗ, польза от вакцины «превышает риски» от ее использования.

«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19. Несмотря на то, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбообразование венозных синусов (CVST), также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны прививкой. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе. На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена», – говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.

Вчера, 18 марта, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.