Заммэра Ефимов: промышленники Москвы смогут подать заявку на субсидии с 22 марта

Промышленные предприятия столицы с 22 марта могут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям. Об сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На получение субсидий могут претендовать все промышленные предприятия столицы, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка. Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 млрд рублей. Только по итогам 2020 года был заключен 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 млн рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году», - сказал заместитель мэра.

Промышленники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 млн рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 млн рублей в год.

«Также можно получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 млн рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году мы значительно расширили список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Заявку на субсидию для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на инвестиционном портале Москвы в разделе «Меры поддержки» с 22 марта по 30 сентября 2021 года включительно. Заявку на субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям можно подать напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы в бумажном виде с 29 марта по 30 сентября 2021 года включительно.