Зарубежные IT-лидеры будут платить налоги в России

Иностранные ИТ-компании, в числе которых такие гиганты как Google, Zoom и Airbnb, будут обязаны открыть в РФ либо совместные с российскими компаниями дочерние структуры, либо представительства, которые станут платить налоги в бюджет нашей страны. В качестве альтернативы, пишет «КоммерсантЪ», зарубежным фирмам могут предложить дистанционно создать личный кабинет и зарегистрироваться на сайте ФНС, чтобы получить так называемое «цифровое резидентство».

Еще в 2020 году Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа 2021 года подготовить дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, в том числе по открытию их представительств в РФ. Соответствующие предложения, сообщает газета, были сформулированы в плане поддержки IT-отрасли, который находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Под новые требования попадают, например, иностранные социальные сети, агрегаторы услуг, онлайн-площадки по торговле различными товарами и игровые сервисы с аудиторией более 100—500 тыс. пользователей на территории России. Им предложат либо создавать дочерние общества совместно с российскими игроками, либо платить налоги дистанционно. Тем же, кто откажется выполнять новые требования, будут грозить некие «санкции», о которых, скорее всего, станет известно только тогда, когда план будет представлен правительством.

IT-гигантов резидентством не испугаешь

Отрасль интернет-технологий занимает в российском ВВП долю, равную 1%, отмечает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Буквально пару дней назад на саммите деловых кругов «Сильная Россия» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин подчёркивал, что сфера интернет-технологий — это тот драйвер, который способен форсировать темп развития экономики и цифровой трансформации всей страны.

В отрасли уже сделано немало, констатирует Ускова. Налоговый манёвр стал реальностью: в июле 2020 г. принят федеральный закон и изменения в налоговый кодекс, которые вступили в силу в начале 2021 г. Принципиально изменились условия ведения бизнеса: теперь в отрасли один из самых лучших налогов на ФОТ — 7,6 % (в целом по экономике — 30 %) и налог на прибыль — 3 % (в целом по экономике — 20 %). Для отечественных программных продуктов полностью отменён налог с рекламы.

По словам Анастасии Усковой, логичной видится дальнейшая работа по развертыванию инфраструктуры, обеспечивающей присутствие в стране мировых IT-лидеров. Плюсы очевидны: налоги с рекламы будут платиться в России, а сами компании станут более договороспособными, если можно так выразиться. Конечно, они вполне доступны и сегодня — каждая крупная мировая интернет-компания имеет здесь своё представительство. Но налоговое резидентство с кабинетом в ФНС и полной налоговой прозрачностью — вот основная задача возможного нового закона, считает эксперт.

Не факт, однако, что что он появится быстро: в процессе задействованы несколько федеральных ведомств, у каждого из которых свои интересы. Финансовые и экономические — у ФНС и Минцифры. Какие они у ФТС и ФСБ — можно только догадываться, констатирует Ускова. Во всяком случае, о сроках пока говорить рано, как и о том, дойдёт ли вообще эта инициатива до реального воплощения. Ускова, впрочем, считает, что дойдёт, и, скорее всего, в ближайшие 12 месяцев. Повышение собираемости налогов — вполне достаточное для этого основание.

Что же касается реакции интернет-гигантов, то в инициативе налогового резидентства ничего страшного для них нет, полагает эксперт. Скорее, это только глубже укоренит зарубежные компании в России — если, конечно, в параллель с налоговой не появится какая-нибудь другая инициатива. Но пока действия регуляторов интернет-отрасли находятся в бизнес-парадигме и не похоже, чтобы они горели желанием всё взять и поделить, считает Ускова. Удачный опыт внедрения режима самозанятости говорит о том, что налоговики сегодня тоже предпочитают кнуту пряник. Во всяком случае пока.

Выше налоги — выше расценки

Законодательное усиление налогового давления на глобальные площадки, служащие для продвижения бизнеса, каковыми давно, по сути, являются Google или Facebook, не заставят цифровые компании-гиганты всерьёз менять свою стратегию и тем более не ограничат их развитие в России, соглашается и шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но на длинном горизонте это может привести к повышению рекламных расценок в соцсетях и поисковиках.

Это вряд ли произойдёт в ближайшие 2-3 года — аппетиты цифровых сервисов в плане прибыли будут ограничены снизившимся из-за пандемии уровнем доходов остального бизнеса, и без того вынужденного урезать рекламные бюджеты, уверен эксперт. Но принимая справедливые меры к тому, чтобы зарабатывающие на YouTube-подписках, оплаченных из кошельков российских граждан или на показе им рекламных объявлений, лидеры мировой отрасли пополняли налогами российский бюджет, власти должны учитывать и этот аспект проблемы. Ведь если IT-гиганты не смирятся с падением собственной прибыли, то возможное удорожание рекламы обернётся издержками уже для представителей отечественного бизнеса, говорит Пушкарёв. И не факт, что рост расценок на иностранных интернет-площадках не подтолкнёт конкурирующие с ними российские сервисы хотя бы отчасти сделать то же самое. И тогда условия, с одной стороны, могут действительно приблизиться к ровному игровому полю для иностранных и российских компаний, но по уровню цен это поле может оказаться несколько выше сегодняшнего.

Контролировать реальные обороты Google или других иностранных компаний отдельно в сегменте именно российских пользователей и партнёров тоже будет крайне непросто, полагает Пушкарёв. Даже при наличии дочернего юрлица или удалённой регистрации в ФНС IT-гиганты наверняка постараются настроить алгоритмы выдачи такой отчётности наиболее выгодным для себя образом.

Всё это даёт основания полагать, что принятие законопроекта о «цифровом резидентстве» послужит, скорее, одним из первых шагов в довольно длительном переговорном процессе поиска разумного компромисса, считает Пушкарёв. Таковым может стать, например, более скромный процент конечной налоговой нагрузки и для иностранных, и для российских игроков IT-сегмента, который позволит с одной стороны повысить официально декларируемую налоговую базу и собираемость, а с другой — не создавать инфляционного давления на российский бизнес, всё более массово продвигающий себя через соцсети и поисковые ресурсы.

Аналогично тому, как власти обсуждают с нефтяной отраслью механизмы сдерживания цен на топливо, чтобы снизить транспортные издержки для предприятий, нужно заранее закладывать подобные схемы и в отношении стоимости «интернет-топлива» для продвижения продукции и услуг тех же предприятий в сети, заключает Пушкарёв. Тогда затраты не лягут ценовым грузом на простого потребителя и не съедят слишком большую долю прибыли бизнеса, никак не связанного формально с интернет-площадками.