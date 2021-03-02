Акции дня: бумаги «Русгидро» растут на новостях о дивидендах

Акции «Русгидро» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 2 марта. За день бумаги подорожали на +1,98% до 0,8050 рублей за акцию.

Во вторник стало известно, что «РусГидро» планирует по итогам 2020 года направить на дивиденды рекордные 23,3 млрд рублей. Уровень выплат в следующие два года может составить не менее 20 млрд рублей. Компания в этом году также планирует принять новую дивидендную политику, но ожидает сохранения текущих правил: «дивы» составят половину от чистой прибыли по МСФО. При этом выплаты должны быть не меньше среднего уровня выплат за последние три года. Все это активизировало покупку акций компании.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,71% до 3410,18 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,62% до 1451,97 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:48 мск составила 63,6 долларов за баррель (-0,14%). Российская валюта укреплялась – 73,99 рубля за доллар.