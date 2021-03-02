Российский валютный рынок защитят от агрессивных игроков

Как заявил член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич, с начала марта 2021 года торговая площадка начала применять механизм ограничения агрессивных рыночных заявок. Новые правила будут действовать в ходе утренней сессии и только на валютном рынке, поскольку именно он является наиболее ликвидным.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на словам Игоря Марича, основные ограничения будут действовать в отношении наиболее ликвидных инструментов: рубль/доллар, рубль/евро, евро/доллар, евро/китайский юань, доллар/китайский юань, рубль/китайский юань и так далее. По ним рыночные заявки будут ограничиваться при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения, доступного на момент подачи заявки, на 0,5%. В отношении менее ликвидных пар ограничения будут вступать в силу при отклонении цены на 1%.

По словам Марича, принятые меры – «это дополнительные механизмы для сглаживания не продиктованной рыночными обстоятельствами волатильности и для защиты клиентов от ошибочных действий». Ранее такие ограничения были введены в фондовом сегменте для основной и вечерней сессии.

Также с 1 марта на Московской бирже появилось еще одно новшество: торги на валютном и срочном рынках, рынке драгоценных металлов стали проходить с 7 часов утра. Ранее торги на этих рынках биржи проводились с 10:00 до 23:50. Таким образом, торговый день для инструментов этих рынков увеличился с 14 до 17 часов.

Ограничения для первых часов торгов — это хорошая практика, направленная на защиту начинающих инвесторов, которых на рынке за последние пару лет стало очень много, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. От того, как они переживут следующие несколько лет, зависит не только их личное благосостояние, но и имидж фондового и валютного рынков, от их судьбы зависит, сохранится ли переток средств со сбережений домохозяйств на рынок. В первые минуты торгов рынок очень «тонкий», заявок мало, и любая агрессивная покупка или продажа может сильно сдвинуть цену, вызвав срабатывание стоп-приказов, а дальше — как снежный ком.

В то же время, продолжэает эксперт, ликвидность того или иного инструмента или рынка вообще — это системный показатель, он демонстрирует нам зрелость или незрелость экономики, ее стабильность, наличие в ней капитала, который может участвовать в торгах. Поскольку ликвидность — это системный параметр, его нельзя взять и увеличить, он растет медленно вместе с ростом экономики.

Появление же утренней сессии с 7 до 10 утра, которой раньше не было — это и есть системная работа биржи по расширению ликвидности внутреннего валютного рынка, добавляет Алексей Антонов. И, по его словам, когда-нибудь, вероятно, в утренние часы ликвидность станет достаточной и потребности в ограничениях заявок в это время уже не будет, но будет зарождаться еще более ранняя сессия с низкой ликвидностью, и так далее. Это эволюционный путь любого биржевого инструмента.

Ограничение исполнения «агрессивных» рыночных заявок — это защитный механизм, призванный снизить возможности для манипулирования рынком, подтверждает и старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Принцип таких действий хорошо известен: в момент, когда в отдельном финансовом инструменте возникает вакуум рыночных ордеров, новая крупная заявка, находящаяся в значительном удалении от текущей цены, провоцирует резкий скачок котировок, за которым как правило начинают срабатывать стоп-приказы усиливая это движение. В последствии цена может так же быстро вернуться обратно, но ущерб оказавшимся не по ту сторону этого выброса уже нанесен.

Механизм ограничения исполнения «агрессивных» рыночных заявок призван отсекать крупные ордера, которые слишком далеко расположены от текущей цены, а значит способны создать ситуацию резкого роста фундаментально необоснованной волатильности. На крупных торговых площадках в такой защите, как правило, нет необходимости, потому что гигантский объем торгов и так выступает естественным отсекающим барьером. А вот на небольших площадках, таких как Московская биржа, особенно в периоды пониженной ликвидности, возможностей для манипулирования может быть очень много, отмечает эксперт.

Такое манипулирование выражается в краткосрочной аномальной ценовой волатильности отдельных финансовых инструментов без соответствующих фундаментальных причин,. Оно очень сильно осложняет инвестиционный процесс и привлекательность российского рынка. А физические лица, регулярно наблюдая такую практику делают вывод о низкой привлекательности отечественного рынка и при возможности уходят на крупнейшие иностранные площадки, где подобные истории практически исключены. Для институциональных инвесторов это менее критичная ситуация, однако и в их глазах снижается имиджевая сторона инвестирования на российском финансовом рынке.

Так что Мосбиржа, понимая растущий инвестиционный интерес со стороны резидентов и нерезидентов, особенно из Азии, создает более комфортные торговые условия, которые должны больше соответствовать стандартам биржевых площадок в развитых странах, полагает Александр Розман. По его словам, также механизм ограничения «агрессивных» рыночных заявок должен помочь сгладить волатильность на утренней торговой сессии. Потому что новое расписание торгов для рынка еще не привычно, объем торгов здесь будет низкий, а значит и возможностей для манипулирования будет много. В ограничении этого манипулирования и будет заключаться главная защита для рядовых участников торгов на Московской бирже.

Судя по практике фондового рынка, ничего плохого в введении это механизма для физических лиц торгующих на российском финансовом рынке нет, заключает аналитик. В данном случае Мосбиржа просто пытается административными мерами повысить защитный барьер от манипуляций, который естественным образом можно исправить лишь значительным повышением объема торгов. Динамика на российском рынке акций после введения ограничений по-прежнему высока и соответствует событиям происходящим на внешних рынках.

В то же время вряд ли введение ограничений на утренней торговой сессии сможет повлиять на общую динамику рубля. Они могут лишь немного сгладить и растянуть внешнее влияние, которое утром приходит с иностранных площадок.