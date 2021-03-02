Более 2 тысяч пациентов уже приняли госпитали, открытые общественным деятелем Олегом Дерипаской в семи городах России

В конце прошлого года Олег Дерипаскаоткрыл госпитали в городах Сибири и Урала, которые были построены по его инициативе в связи с обострившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. С тех пор уже более двух тысяч человек смогли пройти лечение в новых медицинских учреждениях, построенных на средства металлургического бизнеса En+ Group.

Первые из семи «медицинских центров помощи и спасения» были открыты 28 ноября 2020 года в Тайшете и Братске. Затем еще в пяти городах: Шелехове, Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске. Последним 22 декабря открылся госпиталь в Богучанах (Красноярский край).

Стоит отметить, что больницы были возведены всего за полгода. При этом большинство были построены с нуля, только один, в Саяногорске, - на базе законсервированного корпуса межрайонной больницы.

Учреждения рассчитаны на 60–120 койко-мест. В каждом - приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса.

Общие инвестиции в строительство составили порядка 4 миллиардов рублей.