Бывший тренер «Спартака» Романцев госпитализирован с инфарктом, его экстренно прооперировали

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России Олег Романцев госпитализирован с инфарктом.

По словам его коллеги Георгия Ярцева, который ранее также работал с красно-белыми, в настоящее время Романцев находится в реанимации одной из клиник Москвы.

«У него инфаркт, – цитирует Ярцева ТАСС. – Сегодня будем узнавать, что к чему. Если будет какая-то информация, то только к вечеру. Говорят, его состояние средней степени тяжести».

В свою очередь в «Спартаке» рассказали, что легенде клуба была проведена операция на сердце.

«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте столичного клуба в Twitter.

Сам Романцев также прокомментировал свою госпитализацию.

«Сейчас чувствую себя хорошо, – цитирует специалиста РБК-Спорт. – Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст».

Наша справка

Олег Романцев – советский футболист, защитник, тренер. Мастер спорта международного класса (1980). Заслуженный тренер РСФСР (1990).

Как игрок известен по выступлению за красноярский клуб «Автомобилист» и московский «Спартак», цвета которого защищал с 1976 по 1983 год. В составе красно-белых стал чемпионом СССР. В составе сборной Советского Союза выиграл «бронзу» Олимпиады-80.

В качестве главного тренера возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством столичный клуб пережил один из самых ярких периодов в своей славной истории. За это время «Спартак» один раз становился чемпионом СССР, 8 раз – чемпионом России. Кроме того, красно-белые выигрывали Кубок СССР и трижды Кубок России. Помимо этого, «Спартак» под руководством Романцева три раза добирался до полуфиналов еврокубков – московская команда останавливалась в шаге от финала Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

Также Романцев дважды руководил сборной России (1994-1996 и 1998-2002). Главная команда страны во главе с ним выходила в финальные этапы Евро-1996 и чемпионата мира 2002 года.