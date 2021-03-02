Диетолог назвала самые полезные супы

Самым полезным для здоровья супом является чечевичный, рассказала диетолог Ольга Деккер телеканалу «Звезда». Медик пояснила, что данный суп содержит большое количество белков и аминокислот. Она предлагает для сытости добавлять в бульон из чечевицы немного мяса.

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо», — пояснила она.

Помимо этого блюдо содержит в себе большое количество клетчатки, и по всем показателям данный суп хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета, продолжила Деккер.

На втором месте по пользе для организма находится овощной суп на мясном бульоне, рассказала диетолог. При этом приготовить блюдо можно, как из свежих, так и замороженных овощей, продолжила медик.

«Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей», - рассказала специалист.

Ранее диетолог из США Рейчел Пол рассказала о простом способе снизить вес. Для этого, по ее словам, достаточно при наполнении тарелки половину отвести под овощи.