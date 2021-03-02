Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных лекарств

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности популярных препаратов. По словам специалиста, речь идёт о нестероидных противовоспалительных лекарствах, которые принимают в качестве обезболивающего, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул доктор Мясников, наибольший негативный эффект такие препараты оказывают на желудок. Врач пояснил, что ненормированный приём таких лекарств может стать причиной развития язвы и вызывать сильные кровотечения.

Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов. Поэтому пожилым людям, а также гражданам, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы, они вообще категорически запрещены.

«Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз повторю: лекарство и яд отличаются только дозой», – резюмировал Мясников.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. По мнению специалиста, это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена.

Доктор Мясников также отметил, что кроме всего прочего – ожирение ещё и второй, после курения, фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

