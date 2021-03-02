Эксперт оценил возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2»

Александр Камкин – ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН – оценил возможность отмены санкций против «Северного потока – 2». По его мнению, Вашингтон не пойдёт на полную отмену ограничительных мер против газопровода. При этом эксперт считает, что США могут выставить жесткие условия даже для частичного смягчения санкций, передаёт РИА Новости.

«А вот полностью их отменять они, скорее всего, не будут, хотя какие-то подвижки вполне возможны, – предположил эксперт. – Цель санкционной политики Вашингтона – поддержка своих производителей. То есть даже не экономическое удушение сотрудничества РФ и Европы, а именно продвижение интересов американских производителей сжиженного природного газа. Поэтому, скорее всего, речь будет идти о каком-то компромиссном решении».

Камкин полагает, что это может касаться обязательства Берлина диверсифицировать поставки газа, либо будут от ФРГ требовать выполнения обязательств в части транзита газа через территорию Украины в обмен на разрешение достроить «Северный поток – 2».

В любом случае, как уверен он, здесь будет поиск какого-то компромисса со стороны Германии ради реализации проекта, так как в него уже вложены огромные деньги. Кроме того, по мнению эксперта, это грозит солидными репутационными издержками, если всё-таки от проекта в последний момент откажутся.

«Вполне понятно, что бизнесу ФРГ такой расклад совсем не нужен, поэтому в данном контексте Германия будет готова на существенные уступки США в обмен на реализацию проекта», – резюмировал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

Напомним, в федеральном правительстве Германии заявили, что намерены обсудить с новой администрацией Белого дома вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые немецкие власти отвергают как посягательство на суверенитет европейского континента.

Ранее сообщалось, что сразу 18 европейских компаний прекратили своё участие в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2». Среди них германский поставщик промышленных услуг Bilfinger из города Мангейма и германский страховщик Munich Re Munich Re Syndicate Limited.

Согласно отчёту Государственного департамента США, большинство компаний, прекративших или прекращающих свое участие в проекте, являются страховыми компаниями. Почти все они базируются в Великобритании. Кроме того, швейцарская страховая группа Zurich Insurance Group и группа Axa, базирующаяся в Париже, также завершили свою сотрудничество с «Северным потоком – 2».

