Эксперт рассказал, от каких кредитов лучше отказаться

Кредит стоит брать у банка только в случае, если ожидаемая отдача превысит затраты, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он напомнил, что займ у финансовой организации – это бремя, которого, по возможности, лучше избегать. С этой точки зрения, потребительские кредиты точно не являются выгодными.

«Потребительские кредиты разумно брать только в случае, если покупка того или иного товара или услуги соотносится с личными доходами и больше напоминает рассрочку», - прокомментировал аналитик. Он пояснил, что стоит обращать внимание на процентную ставку, если она ниже рынка и не превышает размер инфляции, то можно рискнуть.

Если заемщик приобрел необходимый товар или услугу и при этом у него наблюдается регулярная индексация доходов, то кредит можно воспринимать как необременительную «покупку времени».

«В остальных случаях потребительский кредит принесет доход банку, а заемщика заставит пересмотреть устоявшуюся модель поведения», - продолжил Коган. Он уточнил, что «бесплатным» кредит с психологической точки зрения может оказаться только в случае, если доходы заемщика постоянно растут. Как правило, данным фактом могут похвастаться очень немногие граждане нашей страны, резюмировал специалист.

