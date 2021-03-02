Отца и сына, которые помогли Карлосу Гону бежать из Японии, депортировали в Токио

Майкла и Питера Тейлоров, обвиняемых Министерством юстиции Японии в помощи Карлосу Гону, который бежал из Страны восходящего солнца в последние дни 2019 года, посадили в понедельник на авиалайнер, который вылетел в Токио. В международном аэропорту Нарита их ждала полиция. 60-летнего Майкла, бывшего «зеленого берета», и его 28-летнего сына Питера отправили в ту же тюрьму, где сидел после ареста в ноябре 2018 года Карлос Гон.

Верховный суд США отказался удовлетворять апелляцию отца и сына, возражавших против выдачи в Японию.

Японские власти выписали ордера на арест отца и сына за участие в побеге Гона. Старший Тейлор сопровождал его в поездке из Токио, где он находился под домашним арестом, в международный аэропорт Осаки. Там Гона пронесли в ящике для акустической колонки на частный самолет, летевший в Турцию. В Стамбуле Гон пересел на другой частный самолет и вылетел в Бейрут, где сейчас и живет. В Ливане Карлоса Гона, который, кстати, имеет не только французский и бразильский, но и ливанский паспорта, считают национальным героем и выдавать японцам не собираются.

Тейлоры не отрицали, что помогли бывшему автомагнату бежать из Японии. Их защита строилась на утверждении, что они якобы не знали, что помогая Карлосу Гону, нарушают японские законы. Гон же, напомним, ждал в Токио суда по обвинению в финансовых махинациях. Он бежал, потому что не надеялся на справедливый и беспристрастный суд.

Отца и сына Тейлоров ждет суровая система исполнения наказаний в Японии, с чем Карлос Гон, между прочим, уже знаком. Она значительно строже, например, американской. После задержания Тейлоров могут по японским законам допрашивать до трех недель без предъявления обвинений. Причем, присутствие на многочасовых допросах адвокатов обвиняемых вовсе не обязательно.

В случае признания виновными Майкла и Питера едва ли отпустят пол залог, пишет Wall Street Journal. Кстати, обвинение в Японии согласно статистике выигрывает до 90% уголовных дел. Сами японцы объясняют такой высокий процент тем, что прокуратура передает в суд лишь те дела, в победе в которых не сомневается.

24 февраля в Турции состоялся еще один суд, связанный с побегом Карлоса Гона. Трое граждан Турции были признаны виновными в оказании ему помощи во время побега. Два пилота, доставившие его из Японии в Турцию, и менеджер авиакомпании, были приговорены к заключению на четыре года и два месяца условно. Их адвокаты заявили, что они считают себя невиновными и обязательно подадут апелляцию.

Тейлоров по требованию Токио задержали в США в мае 2020 года. Все девять месяцев, что длилась тяжба, они находились в тюрьме недалеко от Бостона, где могли встречаться во время прогулок по тюремному дворику. В Японии обвиняемым в совершении преступлений чаще всего не разрешают видеться и общаться.

Заключенным центра временного задержания в Токио разрешается получасовая тренировка в тренажерном зале, но им запрещено лежать днем в камере. Администрация тюрьмы объясняет это тем, что так легче следить за… их здоровьем.

Спят японские зэки на набитых соломой футонах (матрасах) при ярком электрическом свете, который горит в камере 24 часа в сутки. Так надзирателям легче за ними следить.

По словам второго сына Майкла Тейлора, Руди, отцу и брату не разрешили захватить теплые вещи. Поведение американского правительства он назвал «позором». В Минюсте США сообщили, что японская сторона пообещала позаботиться об одежде для Тейлоров.