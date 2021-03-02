Индекс промышленного производства в Москве вырос на 7,9%

Промышленное производство в Москве продолжает расти, основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«В январе 2021 года промышленное производство в Москве выросло на 7,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%. Наиболее заметно - в три раза - выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что существенный рост зафиксирован в производстве электронных и оптических изделий – в 2,8 раза. В частности, в 3,4 раза увеличился выпуск микроскопов, дифракционных аппаратов, и других инструментов применяемых для проведения лабораторных анализов. А производство медицинского оборудования и приборов, используемых для облучения, реабилитации и диагностирования выросло вдвое.

Продолжает расти производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и др. В целом сегмент увеличился в 2,7 раза.

«По итогам января в 2,1 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост обеспечен преимущественно за счет лекарственных препаратов, выпуск которых увеличился на 71,7%. Также в 2,1 раза увеличился объем производства бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5% – выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Временный перевод москвичей на удаленный режим работы и учебы, а также связанное с этим увеличение интернет-траффика и нагрузки на сети спровоцировали рост объемов выпуска электрического оборудования на 41,5%. А выпуск одной из ключевых категорий – электрических проводников – вырос в 4,7 раза.

«Важную роль в смягчении последствий пандемии для столичных компаний сыграло стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых инвестиционных программ. Бизнесу предлагается целая система мер поддержки, направленная на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развития предприятий. Так, с 2016 года Москва присваивает специальные статусы, которые дают компаниям право на налоговые льготы – в столице сегодня 123 таких предприятия. Пакет мер поддержки постоянно расширяется», – уточнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.