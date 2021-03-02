Институт авиаматериалов построит еще одно производство на востоке Москвы

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» («ВИАМ») построит еще один производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

««ВИАМ» получит в аренду на шесть лет земельный участок площадью 0,59 га в районе Гольяново. Площадь нового производственного комплекса составит около 4 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания планирует вложить более 1 млрд рублей. С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестиционный проект, в рамках которого институт получает участок без торгов», – рассказал заместитель мэра.

В промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним более 80 млрд рублей, они дадут столице более 23 тысяч новых рабочих мест, добавил Ефимов. В 2020 году было принято семь решений о предоставлении земли в рамках МаИП. В 2021 году два участка под производственные проекты общей площадью 1,45 га в районах Новокосино и Гольяново получила компания «ВИАМ», на них будут построены более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и созданы свыше 160 рабочих мест.

«ВИАМ» – одно из ведущих материаловедческих предприятий России. Когда-то институт прославился благодаря авиационной броне для штурмовика Ил-2. Сегодня компания активно внедряет инновационные решения, в том числе на базе аддитивных технологий. Строительство новой площадки поможет расширить производственные мощности», – сообщил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2019 году «ВИАМ» был присвоен статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечило ему ряд льгот: снижение региональной части налога на прибыль, а также сокращение налогов на имущество и землю.