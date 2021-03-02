Искусственное сдерживание цен может прекратиться

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил: власти не хотят вмешиваться в ситуацию с ценами на продовольствие, чтобы не искажать рыночные отношения в отрасли. Сейчас цены на основные продукты питания, по его словам, стабилизировались, поэтому продлевать соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла — по крайней мере, пока — не планируется.

«Жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые надо еще просчитывать с точки зрения макроэкономических последствий», — передает «Интерфакс» слова Виктора Евтухова. Он также добавил, что власти не хотят допустить нежелательных среднесрочных и долгосрочных последствий для рынка.

«Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но, опять-таки, абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары», — отметил Виктор Евтухов.

Ранее Минпромторг присоединился к возмущению Минэкономразвития выводами агентства Bloomberg, заявившего, что Россия будет в числе стран, которые испытают на себе все «прелести» роста цен на продовольствие. «Сегодня Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли, а Минпромторг находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС, отметили в министерстве. — Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключён, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать».

Еда дорожает быстрее инфляции

В январе 2021 года рост цен на продовольственные товары показал максимум за последние пять лет, достигнув 7%, напоминает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Особенно сильно подорожала плодоовощная продукция — в частности, картофель (40% год к году) и морковь (34%), — а производители мяса, колбасы, яиц и птицы предупредили о грядущем росте цен.

При этом производители объясняют повышение цен ростом себестоимости производства и другими причинами. По данным Банка России, годовая инфляция в январе 2021 года повысилась до 5,3 %, а подорожание продуктов питания превысило её уровень почти на 2%. В феврале уровень инфляции достиг максимума, в марте 2021 года Банк России прогнозирует ее снижение. Подорожание продуктов питания по оценкам ЦБ РФ вызвано в большей степени падением курса рубля и ростом мировых цен на зерно, полагает Корнейчук. (Подробно о ситуации на мировом рынке продовольствия «Эксперт» писал в статье «Мир на бобах».)

Цены на зерно на мировом рынке с минимальных значений июня 2020 года к январю 2021 года повысились на 38%. Приближающийся срок окончания действия административных мер регулирования продовольственных цен (1 апреля 2021 года) поднимает вопрос о целесообразности его продления либо окончания. По мнению Корнейчука, административные меры регулирования цен на продовольствие и сельскохозяйственные продукты исчерпали себя и дальнейшее их продление нецелесообразно.

Фокусирования правительства на экономических инструментах для снижения влияния роста мировых цен на внутренние цены и адресных мер поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в регионах будет достаточно для сдерживания цен в рамках инфляционных издержек, уверен Корнейчук. В частности, Россия с 1 марта повышает пошлину на экспорт пшеницы в два раза — до 50 евро за тонну. Это будет способствовать снижению экспорта и переориентации участников рынка с продажи сырья на экспорт сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной стоимостью. Рынок должен сам отрегулировать ценовые предложения и спрос на продукты питания.

Основной причиной повышения цен на растительное масло и свекловичный сахар в 2020 г. было ожидание снижения урожая технических культур по сравнению с 2019 г., напоминает генеральный директор «Санлайт девелопмент» Дмитрий Пентин. Например, в 2019 г. и 2018 г. урожай подсолнечника в России был нетипично высоким (около 15 и 13,5 млн тонн соответственно), а в 2020 г. ожидался около 12,2 млн тонн. Плохой урожай подсолнечника прогнозировался не только в РФ, но и на Украине. На ожиданиях плохого урожая в странах-экспортерах, цены на подсолнечное масло на мировых биржах к осени 2020 г. значительно выросли, что, естественно, привело и к подорожанию этого продукта на внутреннем рынке.

Государство, напоминает Пентин, имеет право устанавливать предельные цены на социально значимые товары для населения (особенно если ранее оказывало поддержку производителям этих товаров), снимая таким образом возникающее социальное напряжение. Но важно, чтобы при установлении таких временных ограничений производители имели возможность подготовиться к посевной следующего года, а в случае возникающих убытков, получали гарантированную компенсацию.

Не ограничивать цены, а наращивать предложение

Продление соглашения об ограничении роста цен на товары первой необходимости на длительный срок действительно может вызвать негативные явления в экономике, соглашается основатель TalkBank Михаил Попов. В частности — образование дефицита. В истории нашей страны уже были такие примеры, когда попытка жёсткого регулирования потребительских цен приводила именно к этому. Не хотелось бы повторения такой ситуации в современной экономике, тем более что оснований для серьёзного дефицита товаров в стране нет, убеждён эксперт.

Если верить прогнозу аналитиков, этот год должен быть урожайным, говорит Попов. Нет необходимости сдерживать цены на такие товары, как сахар и растительное масло — их будет в избытке. И в целом есть смысл подходить к процессу ценообразования не ограничивая цены, а обеспечивая наличие необходимых товаров. Например, при их объективном дефиците дополнительно закупать за рубежом. У России хорошие отношения со странами Южной Америки, где сельское хозяйство достаточно развито, напоминает эксперт, а значит, не должно быть проблем с закупкой необходимых товаров для того, чтобы избежать значительного роста внутренних цен.

Конечно, уверен Михаил Попов, любая ограничительная практика негативно сказывается на рыночных ожиданиях, поскольку неизвестно, какая группа товаров окажется в списке ограничений следующей. Рост цен зачастую вызван не спекулятивными подходами — их сдерживает достаточно развитая конкуренция производителей. Как правило, он носит объективный характер, связанный с ростом себестоимости. Возможно, вместо ограничения цен в убыток производителю имеет смысл разбираться со стоимостью закупки таких сельхозпродуктов, полагает Попов. Актуальна и возможность субсидирования сельхозпроизводителей для того, чтобы вся цепочка ценообразования стартовала с более низких цен и позволяла снизить себестоимость для производителей конечной продукции.

Вообще, в любом бизнесе, а в сельском хозяйстве особенно, усилия предпринимателей требуют поддержки, напоминает Михаил Попов. Длительная демотивация, связанная с ограничением цен, балансирование на уровне безубыточности или убыточности продаж в долгосрочном периоде может приводить к таким серьезным последствиям, как разорение и уход предприятий с рынка. Сокращение производственных мощностей вызовет падение предложения, а это, в свою очередь, будет оказывать еще большее давление на цены, подталкивая их к росту, считает эксперт. Круг замкнется, потому что в ответ на рост цен ещё больше будет ужесточаться их регулирование.

Чтобы не входить в такое пике, ограничения нужно делать краткосрочными, перекрывающими спекулятивные реакции, когда на фоне первичного скачка цен производитель начинает повторное повышение, исходя из действий конкурентов, убежден Михаил Попов. Но как только психологический скачок остановлен, жесткое регулирование начинает оказывать негативное воздействие как на рынок продовольствия, так и на экономику в целом.

«Я думаю, что от такой практики по мере возможности будут отказываться и надеюсь, что она не распространится на другие рынки. Иначе это может иметь негативные последствия с точки зрения не только ценовых факторов, но и готовности людей заниматься бизнесом в нашей стране», — заключает эксперт.