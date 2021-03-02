Кость для российских элит

Американский президент Джозеф Байден выигрывает на фоне Дональда Трампа в одном: его политика будет более предсказуема и системна. Действительно, партийное противостояние пока заглохло, в Конгрессе большинство у демократов, в команде – карьерные бюрократы, которых не будет шельмовать либеральная пресса. Но разве исчезли внутренние проблемы Штатов и системные проблемы миропорядка? Для России риски, возможно, только увеличатся. А российскую элиту будут ещё сильнее испытывать соблазном политического раскола и предательства. Об этом читайте в статье «Россия и Запад: в прагматичной неопределённости».

А мы поинтересовались точкой зрения на эту тему политолога, профессора ВШЭ Дмитрия Евстафьева.

- Согласны ли вы с тем, что внешнеполитический курс Байдена будет предсказуемым?

- Не соглашусь. На сегодняшний момент единственный фактор, обеспечивающий предсказуемость поведения Соединенных Штатов — это Байден. Остальные — авантюристы, зачастую в худшем смысле слова, а, как минимум, — люди мыслящие ситуативно. Конечно, Байдена с учетом его личных обстоятельств недостаточно, чтобы говорить о том, что следующие 4 года будут абсолютно предсказуемыми. Они будут предсказуемыми только в плане того, что главный враг для нынешнего правящего клана американской элиты находиться внутри — это трамписты. Это единственное, что я считаю предсказуемым.

Но внешние проявления могут быть очень разными. И они ведь могут быть очень ситуативными. Эти внешние проявления могут зависеть от случайных факторов. Никакого консенсуса по поводу внешней политики, что всегда было характерно для Соединенных Штатов на протяжении последних 50 лет, сейчас не существует, это первое. Американская внешняя политика утратила институциональную преемственность.

- Консенсуса среди кого?

- Прежде всего, между «партиями», вернее, группами, по-разному политически оформляющими экономические интересы стоящих за ними групп. Тут, конечно, есть и нюансы. На краткосрочную перспективу, в 1-2 года, ситуация в принципе понятна. Главная задача — она фактически не скрывается — это подчинение Европы, возвращение ее к полному контролю со стороны Соединенных Штатов. И переконфигурирование политических и, что важнее, экономических отношений Европы, прежде всего, к Китаю и России. Задача испортить отношение с Пекином — долгосрочная, с Москвой — краткосрочная и уже подгорающая. Потому что начинать большую игру, даже не войну, а «игру» с Китаем, без того, чтобы вывести Россию из игры — это сейчас для Соединенных Штатов самоубийственно. Поэтому Россия и становится Целью номер 1.

- Но предметно говорить о решениях США в разных регионах не приходится?

- Все это, извините, «в тумане», хотя бы по причине того, что баланс сил в Вашингтоне не сформировался и он может поменяться очень быстро и под влиянием неких сиюминутных задач. Я, кстати, считаю, что удар по иранским силам в Сирии был нанесен исходя не из соображений долгосрочной политики, а в силу желания продемонстрировать решительность. Как результат, в Тегеране позиции сил, нацеленных на диалог с США, резко ослабли. И так будет часто, пока американскую администрацию будет лихорадить изнутри (а эта лихоманка будет хронической) и теребить извне разные силы, навязывающие свои модели партнерства.

Отмечу три ключевых узла.

Первое. сейчас мы точно не можем знать, и никто это не сможет предсказать, насколько США готовы к возвращению прямого военного интервенционализма в Латинской Америке. При определённых условиях это возможно. Более того, при определенных условиях, ну, например, в случае обострения внутриполитической ситуации в южных штатах США, это может быть желаемым результатом — это первое.

Второе, мы не можем предсказать полностью очень важного момента: какова будет скорость переконфигурирования ситуации на Ближнем Востоке. Согласитесь, что именно Ближней Восток вокруг Израиля — это самая большая, на сегодняшний день, точка неопределенности, связанная с уходом Трампа. Позиция Трампа была однозначна. Будет ли такой однозначной позиция нынешней администрации — сомнительно. Учитывая то, какие арабские деньги вращались в демократических кругах, и вообще какие вещи заявлялись со стороны демократических кругов до того. Ясно, что эти связи будут одним из важных источников «политической лихоманки», которой будет болеть Вашингтон.

Наконец: а насколько Соединённые Штаты даже на короткую перспективу отойдут от стратегии усиленного давления на Китай? Это мы тоже не знаем. Они заявляют о том, что да, нужно смягчать отношения с Китаем, выходить из ситуации конфронтации, но никаких практических действий пока что не обозначено. А, самое главное, что Трампом в отношении Китая, запущена сильная инерция, причем объективно обусловленная. Отыграть это назад невозможно.

- Как будут развиваться отношения Запада с Россией?

- Отношения с Россией будут развиваться плохо. Потому что, с какой стороны не подойди, Россия — это даже не какой-то опасный противник (в наш потенциал сопротивления американцы, как не верят, так и продолжают не верить), сколько такой, знаете, камень на дороге, который нужно убрать. Вот, хоть при Трампе это было бы так, хоть при Байдене. Россию все равно надо с дороги возвращения к преимущественно монополярному миру сдвинуть.

Я не думаю, что США готовы сейчас разыгрывать сценарий развала России. Им нужно скорее ослабить ее до такой степени внутренними дрязгами, чтобы она не могла играть никакой существенной роли и не могла играть на противоречиях глобального характера. В наилучшем сценарии мы должны гнить в ситуации политического раздрая и «игр башен». Для этого у них есть все возможности. Но, ведь и в 89-м году Советский Союз, в общем, никто разваливать не собирался. Они ребята такие ситуативные.

Американцы вполне способны использовать нарастающую слабость российской элиты, нарастающую ее кланообразность и, в общем, неспособность пока этих кланов как-то консолидироваться, выработать некий консенсус дальнейшего развития страны. Вообще наши перспективы выхода из внутреннего застоя они оценивают крайне низко и для этого у них есть все основания, согласитесь. Мы ведь фактически третий — четвертый год живем даже без какого-то минимального краткосрочного образа развития страны. Мы 4 года живем вообще без обозначения того, куда мы идем. Мы заменяем это неким набором лозунгов, которые потом оказываются абсолютно пустыми. И это показатель того, насколько разошлись даже текущие интересы вот этих вот кремлевских кланов, насколько они не способны между собой вообще договариваться, даже в ситуации, в общем, высокой степени угрозы. А если мы это видим, что же, американцы этого не видят?

- Это идеологическое давление?

- Посмотрите на разницу в поведении между Европой и Соединенными Штатами. В Европе, очевидно совершенно, нарастает иррациональность. То есть они уперлись в идеологию. Последнее заявление Борреля абсолютно про идеологию. Это как бы объявление нам идеологической войны. Объявление противоречий между Россией и Европой фундаментальными, антагонистическими, пользуясь марксистской терминологией.

Ровно в это же время мы у американцев видим нарастание рацио-поведений, рациональности. Обратите внимание как они красиво и технично вышли из ситуации с Навальным. Они же фактически объявляют нам санкции по просьбе европейских трудящихся. Они решают свои проблемы. У них нарастает рациональность поведения. И поэтому наши рассказы о том, что там к власти пришла какая-то компания невменяшек, это не так, это фигня полная! Мы не видим объективного, возврата к рациональности — через борьбу, через демонизацию противников, через, вероятнее всего, будущий «Новый маккартизм», но они даже в этой ситуации действуют более рационально, нежели администрация Трампа. Та больше балаболила. Байденовцы действую рационально, жестко, детерминировано, без рефлексии и в полной уверенности в своей моральной правоте. Вот это вот самое опасное.

Ситуацию у нас внутри они оценивают адекватно. Здесь главная их задача — это в ближайший год снизить дееспособность России на внешней арене, прежде всего в Евразии и по окраинам Евразии. Потому что, не дай Господь мы сейчас влезем в какие-то дела по переформированию того же Ближнего Востока, если оно начнётся, или в Средиземноморье, вот это для них будет опасно.

Ну, а дальше как пойдет. Опыт управления развалом ядерного государства с гораздо большим военным потенциалом у них, вообще-то есть, в 91-м году. И говорить о том: «Ай-ай-ай, это невозможно!» в отношении того, что они могут довернуть ситуацию у нас до сценария прямого развала и стимулированной гражданской войны, — нельзя.

Зачем обещать партнёрство с Европой

- Рассматривает ли часть российской элиты вариант замирения с Западом через новый союз с Европой?

- Конечно. Так, собственно, как ломали Горбачёва? Не надо думать, что он был просто предателем. Идея-то была очень простая, что Соединенные Штаты согласятся с существованием вот этого российско-европейского симбиоза, геоэкономического, прежде всего. А там найдется и политическое место для советской номенклатуры, которой стало скучно в пределах «одной отдельно взятой страны».

У американцев всегда стратегия двух дорог. Даже при Рейгане на фоне обострения идеологического противостояния, «Империи зла» и т. п., все равно они Советам косточки переговорные периодически подкидывали. Вообще, период Трампа, когда контакты и диалог были полностью демонтированы, это категорическое исключение в российско-американских отношениях.

А теперь вспомните, кто такой Джозеф Байден. А это человек, политическая молодость и первый пик карьеры, когда он чуть не стал кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демпартии, пришелся именно на этот момент, на момент политики «двух дорог». Они с одной стороны завинчивали гайки, а с другой стороны вели разного рода переговоры с советскими «партнёрами» и готовили Хельсинское совещание.

Для Байдена это абсолютно естественная история. Мысль очень простая — Москве нужно бросать кость. Вот, они нам ее бросают, чтобы мы за нее зацепились. И не видели того, что происходит вокруг нас, а иногда — и внутри нас.

- Пока не очень аппетитная эта кость.

- Правильно! На чем можно купить нашу элиту на раз, на щелчок? Это обещание вернуться к ситуации до 2007 года, к ситуации до Мюнхенской речи. Вернуться к тому, чтобы пообещать и политической элите, и олигархам, контроль над Евразией. Почему они этого не делают? По двум причинам.

Во-первых, это всё ещё возможно. Я имею в виду, возврат нами контроля над Евразией возможен, это реально. На сегодняшний день политические элиты и социальные системы постсоветских евразийских государств разложились до крайней стадии! Особенно, кстати, видно по Казахстану, просто вот отчетливо, что взять их можно и поставить под контроль без каких-либо серьёзных последствий и даже затрат. И второй момент — восстановление контроля, прежде всего экономического, над Евразией, реально Россию усилит, создаст серьезные конкурентные преимущества в борьбе за статус, как минимум, макрорегиона, относительно самодостаточного. И тогда развалить Россию может и не получиться.

А вот подвешенный на много лет проект партнерства с Европой, непонятно на какой основе, он нас будет ослаблять, потому что он есть средство выдавливания из нас уступок по гораздо более важным делам. Но — создавать у нашей элиты, которая за последние четыре года проявила себя во всей красе своего чисто начетнического мировосприятия, «тоннельность политического зрения». Когда она будет все время «жертвовать малым» ради иллюзорной цели, которой в действительности нет.