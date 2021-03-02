Курс доллара набирает ход, рубль ждет ключевое событие

Курс доллара на открытии торгов вторника вырос на 39 копеек - до 74,56 руб., курс евро прибавил 21 копейку - 89,54 руб.

«Мрачные настроения конца прошлой недели несколько померкли после принятия в выходные пакета фискального стимулирования экономики Палатой представителей США. С точки зрения тактики, ситуация прогнозировалась ранее, тем самым пока есть определенная неуверенность в устойчивости наблюдаемого отскока рынков акций. Нефтяные контракты не отстают от общемировых трендов, здесь также наблюдается отскок котировок Brent выше 65 долларов за баррель. Участники товарной секции с нетерпением ожидают решения картеля ОПЕК+ о будущих объемах поставок на рынок. Если произойдет рост предложения энергоносителей, это станет фундаментальным негативом в ситуации технически перегретого инструмента»,- отмечает аналитик БКС Михаил Зельцер.

Впрочем даже если котировки нефти пойдут вниз, рубль поддержит налоговый период. В сложившихся условиях, как полагают эксперты «Универ Капитал» на краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 в паре с долларом и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой.

Тем временем, американская валюта во вторник снова почувствовала себя уверенно, рассчитывая на поддержку ФРС, которая не видит ничего страшного в росте доходности облигаций.

В последние дни американский доллар существенно окреп несмотря на слухи о том, что помощники советуют президенту Байдену последовать примеру предшественника и сделать ставку на слабую национальную валюту. Доллару помогают имеющие под собой серьезное обоснование надежды на быстрое восстановление первой экономики планеты и на то, что главный американский банк – Федеральная Резервная Система (ФРС) будет и дальше более терпимо по сравнению с коллегами из других стран относиться к росту процентных ставок по гособлигациям.

Индекс доллара вырос на 0,2% до 91,176. Он достиг трехнедельного максимума и приблизился к максимальному в феврале показателю – 91,6.

Американская валюта максимально с августа 2020 г. укрепилась по отношению к иене (до 106,93) и, прибавив 0,2%, достигла почти месячного максимума по отношению к евро – 1,2026 д.

Единая европейская валюта сейчас находится под давлением благодаря беспокойству в отношении роста ставок по облигациям, высказанному топ-менеджерами ЕЦБ. Президент главного банка Старого Света Кристин Лагард пообещала помешать росту стоимости кредитов для компаний и домохозяйств.

Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, входящий в Совет управляющих ЕЦБ, был еще более категоричен и подчеркнул, что в некоторых случаях рост ставок по облигациям был нежелателен и что ЕЦБ должен с этим бороться при помощи программы покупки облигаций.

Трейдеры быстро уловили грядущие изменения на валютных рынках по переменам в тоне менеджеров ФРС и ЕЦБ. Так, президент Ричмондского отделения ФРС Томас Баркин заявил в понедельник, что резкий скачок доходности облигаций позволяет прогнозировать дальнейший рост ставки. Глава отделения ФРС в Атланте Рафаэль Бостик сказал на прошлой неделе, что ставки по облигациям, по его мнению, относительно низкие. Президент ФРС Джером Пауэлл тоже не считает рост доходности облигаций несет в себе угрозу.

«Центральные банки продолжают по разному относиться к сигналам посылаемым недавним ростом процентных ставок,- пишет в аналитической записке Тапас Стриклэнд, глава отдела экономики и рынков National Australian Bank, одного из крупнейших банков Австралии.- ФРС видит в нем положительный сигнал».

У восстановления экономики США, считают экономисты, крепкая основа в виде программы помощи в размере 1,9 трлн долларов и вакцинации в стране, которая пока проходит вполне успешно. Согласно исследованию Института управления поставками (ISM), производственная активность в США выросла в феврале до трехлетнего максимума на волне всплеска новых заказов.

С другой стороны, австралийский доллар упал на целых 0,45% по отношению к американскому коллеге и закончил день на уровне 0,7766 доллара США после того, как главный банк Зеленого континента Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил готовность сохранять ставки на рекордно низком уровне – 0,1%. В заявлении

RBA также подчеркивается, что банк не ждет достижения поставленных целей по занятости и инфляции раньше 2024 года.

Кроме укрепления доллара на фоне роста доходности облигаций, финансовые аналитики, конечно, обратили внимание на очередной рывок вверх биткоина. Главная криптовалюта тоже воспользовалась усилением рисковых активов и выросла до 49129 долларов, хотя не далее как в воскресенье стоила 43021 доллар, что является трехнедельным минимумом.